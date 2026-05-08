Вогонь охопив 1100 га у Чорнобилі: яка радіаційна ситуація в Україні

Вогнеборці ДСНС продовжують боротьбу зі стихією у лісових масивах Київщини

Ліквідація масштабної пожежі в Чорнобильській зоні відчуження триває

Станом на ранок 8 травня радіаційна ситуація в Україні, зокрема на півночі Київщини, залишається стабільною. Попри масштабне займання у Зоні відчуження, показники гамма-випромінювання не перевищують норми. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС України.

За даними Національної гідрометеорологічної служби, станом на 11:00 рівень радіаційного фону залишається стабільним, рівень гамма-випромінювання перебуває в межах норми на всій території країни.

У разі появи суперечливої інформації в публічному просторі ДСНС просить орієнтуватися виключно на офіційні джерела.

Зазначається, що ліквідація масштабної пожежі в Чорнобильській зоні відчуження триває.

Нагадаємо, що ситуація з лісовими пожежами на Київщині набуває критичного масштабу. У Зоні відчуження триває ліквідація займання, яке через штормові пориви вітру та аномальну суху погоду швидко поширюється новими лісовими кварталами. Станом на ранок 8 травня вогонь пройшов площу понад 1100 га.

Пориви вітру сприяють перекиданню вогню на верхівки дерев, що створює ризик верхової пожежі, яку значно важче локалізувати. Одночасно масштабна пожежа вирує і в Бучанському районі поблизу села Тарасівщина, де вогонь охопив близько 100 гектарів, проте ситуація в Зоні відчуження залишається найбільш загрозливою через специфіку території.

Та основною перешкодою для вогнеборців стала мінна небезпека. На окремих ділянках Зони відчуження рятувальники тимчасово не проводять роботи через загрозу детонації вибухонебезпечних предметів, залишених окупантами у 2022 році.