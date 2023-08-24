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Україна третій день поспіль просить про аварійну допомогу

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Україна третій день поспіль просить про аварійну допомогу
фото ілюстративне

Аварійна допомога не є комерційним імпортом, це останній і найдорожчий захід екстреного реагування

Україні третій день поспіль довелося застосовувати аварійну допомогу. Про це повідомляє пресслужба НЕК «Укренерго».

У середу, 23 серпня, вечірній максимум споживання електроенергії був лише на 3% нижчий за літній рекорд, навіть попри зменшення температури на чотири градуси.

«Для покриття попиту компанія застосовувала з 18:00 до 22:00 аварійну допомогу з енергосистеми Польщі та Румунії. Її загальний обсяг становив 1800 Мвт-год», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що аварійна допомога не є комерційним імпортом, це останній і найдорожчий захід екстреного реагування для балансування енергосистеми, який не вимагає відключення споживачів, уточнили енергетики. Основна причина її застосування – дефіцит електроенергії в енергосистемі через великий обсяг пошкоджень на теплових та гідроелектростанціях.

Сьогодні імпорту електроенергії майже немає. Максимальна потужність постачань зі Словаччини у вечірні години становить 30 МВт. Експорт відсутній.

Раніше повідомлялось, що енергосистема України буде готова для проходження зимового сезону без відключень світла. Водночас наслідки ворожих терористичних атак можуть бути непередбачуваними. Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко на брифінгу. Він підкреслив, що вводити обмеження в подачі електроенергії споживачам не планується, але за умови, що не буде нових серйозних пошкоджень через обстріли.

Нагадаємо, раніше Галущенко запевнив, що під час майбутнього опалювального сезону Україна зможе задовольнити свої потреби у виробленні електроенергії

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Теги: війна електроенергія Україна Польща Румунія

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