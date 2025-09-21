Головна Країна Події в Україні
Зеленський анонсував напружений тиждень дипломатії для України

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Зеленський анонсував напружений тиждень дипломатії для України
Зеленський наступного тижня зустрінеться з Трампом у Нью-Йорку
фото: Офіс президента

У графіку – майже два десятки зустрічей із лідерами різних країн, з усіх частин світу

Україна готується до напруженого тижня дипломатії. Графік включатиме зустрічі з майже 20 світовими. Як інформує «Главком», про це президент Володимир Зеленський повідомив у вечірньому зверненні 21 вересня.

Глава держави наголосив, що Україна зможе багато чого зробили, якщо партнери будуть чути і підтримувати наші пропозиції, які реально наближають закінчення війни.

«Буде тиждень Генеральної Асамблеї ООН – різні заходи, зустрічі. Вже у графіку – майже два десятки зустрічей із лідерами різних країн з усіх частин світу, з усіма, хто давно підтримує Україну й хто серед нових наших партнерів», – заявив президент.

Зеленський додав, що перші зустрічі будуть вже завтра. Окрім того, на тижні планується й зустріч з президентом США Дональдом Трампом.

Також президент знову анонсував саміт щодо повернення українських дітей і наголосив, важливо, щоб цей тиждень налаштував світ на сильні дії.

«Буде вагома подія щодо повернення українських дітей, які були викрадені Росією, – саміт дійсно глобальний щодо цього. Важливо, щоб тиждень додав світові налаштованості на сильні дії – без сили мир не пануватиме», – сказав Зеленський.

Він зазначив, що ЄС загалом вже узгодив 19 пакет санкцій проти РФ і Україна розраховує, що його буде оперативно затвердять.

«Цими тижнями були санкції інших країн від Японії, Австралії до Британії. Тиск на російський нафтовий флот, на російську торгівлю енергоресурсами. Тиск на всі російські схеми обходу санкцій, в тому числі через криптовалюту. Дякую Європі за цей тиск», – додав глава держави.

Нагадаємо, українська делегація на чолі з президентом Володимиром Зеленським наступного тижня відвідає Генеральну асамблею ООН у Нью-Йорку. Президент Дональд Трамп зустрінеться з українським лідером.

Як повідомлялося, президент Польщі Кароль Навроцький 21-24 вересня відвідає США та візьме участь у загальних дебатах ювілейної 80-ї сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку. Там же буде й президент України Володимир Зеленський. Варто зазначити, що Зеленський ще не бачився з Навроцьким після того, як той офіційно став президентом Польщі після 10-річної каденції Анджея Дуди.

Теги: санкції саміт Дональд Трамп Володимир Зеленський Україна

