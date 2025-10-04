Головна Країна Події в Україні
Українські військові збили над Данією кілька дронів: Генштаб повідомив деталі

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Україна продовжує навчати європейців протидіяти новим викликам
фото: Генштаб ЗСУ

Воїни ЗСУ використали дрони-перехоплювачі

Українці успішно знешкодили декілька дронів у повітряному просторі Данії. Це відбулося під час обміну бойовим досвідом у межах візиту української делегації. Як інформує «Главком», про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

«Наші фахівці з протидії ударним БпЛА підняли у повітря дрон «Стінг», який влучно знищив данський «Банши», – сказано у повідомленні Генштабу.

Українські військові збили над Данією кілька дронів: Генштаб повідомив деталі фото 1

На демонстрацію збиття були запрошені представники різних країн Європи, які мали змогу на власні очі побачити ефективність українських рішень у боротьбі з повітряними загрозами.

Українські військові збили над Данією кілька дронів: Генштаб повідомив деталі фото 2

«Збиття зафіксоване на відео, і після показу українські пілоти БпЛА отримали десятки запитань від іноземних колег. Україна продовжує навчати європейців протидіяти новим викликам. Разом ми посилюємо обороноздатність Європи!», – наголошують в Генштабі ЗСУ.

Українські військові збили над Данією кілька дронів: Генштаб повідомив деталі фото 3

Нагадаємо, Росія веде гібридну війну проти Данії та Заходу з метою змусити союзників припинити підтримку України. Таку заяву зробив у п’ятницю директор данської служби військової розвідки Томас Аренкіль. 

Як повідомлялося, у неділю ввечері, 28 вересня, Данія підняла в повітря два винищувачі F-35 над островом Борнгольм через численні повідомлення про активність невідомих дронів. Хоча офіційних коментарів від Збройних сил Данії немає, поліція підтвердила, що винищувачі діяли в рамках диверсійної операції.

До слова, країни Європейського Союзу розпочали обговорення будівництва «стіни з дронів» із системою виявлення. Цю ініціативу озвучив комісар ЄС з питань оборони Андрюс Кубілюс після серії «провокацій» та активності безпілотників, зафіксованої в різних країнах, зокрема у Данії.

Раніше стало відомо, що Фінляндія розгорне в Данії свій контингент для протидії безпілотникам.

