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    Синоптики розповіли, коли очікувати на заморозки

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    Перші заморозки на грунті можна очікувати вже у вересні - Синоптики розповіли, коли очікувати на заморозки
    Перші заморозки на грунті можна очікувати вже у вересні
    Фото з відкритих джерел

    Суттєве похолодання у вересні очікується ближче до середини місяця

    В Україні завтра опади не прогнозуються. У п’ятницю 3 вересня температура вночі буде +5-10°, вдень +15-20°, але вже з наступного тижня можливі заморозки. Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

    Синоптики прогнозують 4 вересня місцями невеликі дощі, вночі у південній, вдень у північній частині без опадів; температура вночі +7-12°, на узбережжі морів до +15°; вдень +13-18°, у східних областях +16-21°, у південній частині +20-25°.

    5 вересня без опадів, лише вдень у північно-східних областях місцями невеликий дощ; температура вночі 3-8° тепла, вдень +13-18°; на Закарпатті та півдні країни вночі +7-12°, вдень +16-21°. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с.

    На Київщині 4-5 вересня опади не очікуються, лише у суботу вночі ймовірний невеликий дощ. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4 вересня +7-12°, 5 вересня +3-8°; вдень +13-18°.

    Згідно з прогнозом, в Україні 6-7 вересня утримається суха погода, температура у південній частині на Закарпатті вночі +5-11°, вдень +16-21°, на решті території країни вночі +2-7° тепла, на поверхні ґрунту місцями заморозки 0-2°, вдень +11-16° тепла.

    У столичному регіоні 6-7 вересня опади не прогнозуються, температура вночі +2-7° тепла, на поверхні ґрунту місцями заморозки 0-2°, вдень +11-16° тепла.

    Як сьогодні розповіла завідувачка відділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Украгідрометеоінстітуту НАН Вазіра Мартазінова, суттєве похолодання у вересні очікується ближче до середини місяця.

    За її словами, у середині вересня температура повітря вночі складе близько 5°С, а вдень - 13-15°С. В кінці місяця температура підвищиться до 15-17°С.

    «Потім буде незначне короткочасне похолодання. В основному мова йде про денні температурах, (які) опустяться до 10-13°С», - сказала Мартазінова.

    До 10 жовтня температура повітря становитиме до 15°С. Потім різко похолодає, вдень буде на рівні 5-7°С, вночі - 5°С.

    «Друга частина жовтня буде дуже нестійкою. Різкі похолодання, різкі потепління. В кінці місяця - похолодання», - сказала синоптик.

    До слова, цього року серпень у Києві виявився набагато спекотнішим та значно вологішим за норму.

    До слова, раніше експерти розказали, як зміниться клімат України через 50 років.

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    Теги: прогноз погоди клімат атмосферне явище снігопад повітря вітер дощ
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    Синоптики розповіли, коли очікувати на заморозки