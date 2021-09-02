Вітряно і прохолодно: Синоптики розповіли, якою буде погода 3 вересня у Києві

Загалом, в Україні та Києві 3 вересня буде багато сонця

Найближчої ночі передбачається +5+10 градусів

У Києві у п'ятницю, 3 вересня, погода буде сонячною, але вітряною і прохолодною. Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко на сторінці у Facebook.

«У Києві 3-го вересня буде сонячно, вітряно та прохолодно. Вночі +5+8 градусів, вдень +15+18 градусів», – йдеться у повідомленні.

Загалом, в Україні буде багато сонця. Найближчої ночі передбачається +5+10 градусів, протягом дня завтра +14+19 градусів, на Півдні до +20+22 градусів.

«Вітер дмухатиме з північного заходу, на Півночі, Сході, у Центрі та на Півдні України він ще втримається поривчастим, до сильного», – зазначила Діденко.

До слова, цього року серпень у Києві виявився набагато спекотнішим та значно вологішим за норму.

До слова, раніше експерти розказали, як зміниться клімат України через 50 років.

Нагадаємо, на Мінському масиві було понівечено десятки автомобілів та вирвано з корінням величезні дерева. Одне з дерев впало прямо на капот автомобіля. Через це задні колеса машини відірвало від землі.

Також, на проспекті Правди, 66, внаслідок негоди, яка вирувала у Києві, дерево впало на електропередачі та загорілося.

До слова, через негоду увечері 30 серпня у Києві обмежили роботу станції метро «Героїв Дніпра», через що утворилися пробки.