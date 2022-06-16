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    Суспільство

    Синоптики розповіли, коли до України повернеться спека

    Червень перемахнув середину - Синоптики розповіли, коли до України повернеться спека
    Червень перемахнув середину

    У п'ятницю в Україні, на відміну від Іспанії, Португалії, Франції, буде комфортна погода

    Літня спека повернеться в Україну з наступного тижня. Вихідними країною пройдуть дощі, однак у більшості областей температура становитиме +20..+27 градусів. Про це повідомила синоптикиня Наталя Діденко у Facebook.

    «У п'ятницю в Україні, на відміну від Іспанії, Португалії, Франції, буде комфортна погода. Температура повітря 17-го червня у більшості наших областей становитиме впродовж дня +20+27 градусів, а в західних областях могло б бути й тепліше, очікується +17+22 градуси. Вітер не сильний, північно-західного напрямку», – зазначила синоптикиня.

    Дощі з грозами пройдуть завтра у західних областях, місцями на Півночі, а також на Вінниччині, Черкащині, Одещині. При грозах можливі шквали. На решті території – без опадів.

    У Києві п'ятниця буде помірно теплою, +23, +24 градуси. Дощ з грозою передбачається завтра у столиці в другій половині дня, ввечері в п'ятницю може навіть сильніше линути – візьміть це до уваги!

    «У суботу в Києві похолоднішає, а в неділю-понеділок очікується спекотна погода. Червень перемахнув середину, літо мудрішає, набирає силу, красу, зрілість, впевненість – так, як всі українці. Літо перемогло і ми переможемо!», – додала синоптикиня.

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    Теги: росія окупанти війна спека Україна повітря вітер окупація дощ літо #stoprussia
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    Синоптики розповіли, коли до України повернеться спека