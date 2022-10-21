В Україні можливі заморозки: прогноз погоди на 21 жовтня

Сьогодні по всій Україні буде суха погода

В Україні сьогодні, 21 жовтня, у всіх регіонах України буде суха погода. Про це повідомляє meteoprog.ua.

За даними синоптиків, сьогодні буде прохолодна погода, опади не передбачаються. Майже по всій країні очікується мінлива хмарність, лише у Львівській, Київській та Одеській областях буде сонячно. У п'ятницю, 21 жовтня, у деяких регіонах стовпчики термометрів опустяться на позначку 0 °С. Вітер слабкий, 5 - 10 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах 0…+6 °С. Вдень максимальні значення термометра досягнуть +8…+14 °С.

Найпрохолодніше буде на Чернігівщині 0…+8 °С, найтепліше – на Закарпатті та півдні України: в Ужгороді, Миколаєві, Херсоні та Одесі +3…+14 °С.

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, у грудні майже по всій території України пануватиме плюсова температура. Водночас справжня зимова погода та морози завітають вже у січні.

Відомо, що 18 вересня в Україні випав перший сніг. Це сталося на горі Піп Іван.