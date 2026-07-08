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Синоптикиня попередила, коли повернеться спека в Україну

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Синоптикиня попередила, коли повернеться спека в Україну
Наразі сильна спека знову охопила країни Західної Європи
фото: glavcom.ua

Незабаром повітря прогріється вище +30°C

Наприкінці наступного тижня в Україні знову очікується спека – температура повітря може перевищити +30°C. Про це в етері «Еспресо» розповіла синоптикиня Наталка Діденко, передає «Главком».

За словами синоптикині, після нетривалого періоду прохолоди та дощів в Україну повернеться літнє тепло. Вона підкреслила, що наразі сильна спека знову охопила країни Західної Європи.

«Зараз відновилася спека у Західній Європі. Навіть у Лондоні температура піднімається до +30°C, у Франції очікується +33...+35, а в Іспанії – до +38°C», – зазначила Діденко.

Водночас синоптикиня зазначила, що наразі неможливо сказати, чи сягне температура +38…+39°C, однак імовірність того, що повітря прогріється вище +30°C, є високою.

«Чи буде +38, чи +39, зараз сказати не можу, тому що це ще надто далекий прогноз. Але те, що температура буде вищою за +30°C, дуже ймовірно», – підсумувала Наталка Діденко.

До слова, в Україні протягом тижня очікується помірно тепла, переважно хмарна погода з періодичними дощами та грозами. Температурні показники будуть комфортними: вдень стовпчики термометрів коливатимуться в межах +21...+28 °C, а вночі опускатимуться до +10...+16 °C. На початку тижня в західних регіонах удень можливі короткочасні опади, шквали до 15-20 м/с, а температура повітря поступово знижуватиметься. 

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Теги: спека прогноз погоди Наталка Діденко

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