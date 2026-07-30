Військовий «Айдару» пояснив, чому ворожі дрони небезпечніші за артилерію

Іван Задонцев каже, що оператор БпЛА може бачити ціль за десятки кілометрів, залишаючись недосяжним

Російські безпілотники стали головною технологічною загрозою для української піхоти на полі бою, хоча артилерія й надалі залишається смертельно небезпечною. Через це військових дедалі більше навчають протидіяти саме дронам. Про це в інтерв'ю «Главкому» заявив начальник відділення комунікації 24-го окремого штурмового полку «Айдар» Іван Задонцев.

За словами військовослужбовця, протиставляти артилерію та дрони не зовсім коректно, адже обидва види озброєння забирають життя військових. Водночас, якщо говорити саме про технологічний аспект сучасної війни, перевага наразі за безпілотниками.

«Вбиває і те, й інше, тож протиставляти їх не зовсім коректно. Якщо суто про технологію – це дрони: оператор може перебувати за 20 кілометрів від тебе, бачити тебе, а ти його ніколи», – пояснив військовий.

Втім, Задонцев наголосив, що головною небезпекою все ж залишається не конкретний вид зброї, а сам противник. «Найбільшою небезпекою лишається сам противник, а вже які засоби він застосовує – питання другорядне», – зазначив він.

Через стрімкий розвиток безпілотних технологій змінюється і система підготовки українських військових. Як розповів представник «Айдару», сучасний штурмовик уже не може обмежуватися лише навичками стрільби чи пересування на полі бою. Він повинен розуміти принципи роботи сучасних технологій, уміти виявляти загрози з повітря та діяти в умовах, коли ситуація на фронті швидко змінюється.

За словами Задонцева, саме тому під час підготовки новобранців значну увагу приділяють навчанню протидії безпілотникам, а програми постійно оновлюють відповідно до нових викликів на фронті.

Раніше «Главком» писав, що українські дрони уразили один із найбільших логістичних вузлів РФ.