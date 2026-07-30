Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Військовий «Айдару» пояснив, чому ворожі дрони небезпечніші за артилерію

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Військовий «Айдару» пояснив, чому ворожі дрони небезпечніші за артилерію
Розвиток безпілотників змушує змінювати підготовку військових
фото: DW

Іван Задонцев каже, що оператор БпЛА може бачити ціль за десятки кілометрів, залишаючись недосяжним

Російські безпілотники стали головною технологічною загрозою для української піхоти на полі бою, хоча артилерія й надалі залишається смертельно небезпечною. Через це військових дедалі більше навчають протидіяти саме дронам. Про це в інтерв'ю «Главкому» заявив начальник відділення комунікації 24-го окремого штурмового полку «Айдар» Іван Задонцев.

За словами військовослужбовця, протиставляти артилерію та дрони не зовсім коректно, адже обидва види озброєння забирають життя військових. Водночас, якщо говорити саме про технологічний аспект сучасної війни, перевага наразі за безпілотниками.

«Вбиває і те, й інше, тож протиставляти їх не зовсім коректно. Якщо суто про технологію – це дрони: оператор може перебувати за 20 кілометрів від тебе, бачити тебе, а ти його ніколи», – пояснив військовий.

Втім, Задонцев наголосив, що головною небезпекою все ж залишається не конкретний вид зброї, а сам противник. «Найбільшою небезпекою лишається сам противник, а вже які засоби він застосовує – питання другорядне», – зазначив він.

Через стрімкий розвиток безпілотних технологій змінюється і система підготовки українських військових. Як розповів представник «Айдару», сучасний штурмовик уже не може обмежуватися лише навичками стрільби чи пересування на полі бою. Він повинен розуміти принципи роботи сучасних технологій, уміти виявляти загрози з повітря та діяти в умовах, коли ситуація на фронті швидко змінюється.

За словами Задонцева, саме тому під час підготовки новобранців значну увагу приділяють навчанню протидії безпілотникам, а програми постійно оновлюють відповідно до нових викликів на фронті.

Раніше «Главком» писав, що українські дрони уразили один із найбільших логістичних вузлів РФ.

Читайте також:

Теги: Айдар безпілотник дрон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Біля дому міністра нацбезпеки Ізраїлю Бен-Гвіра розбився дрон
Біля будинку міністра нацбезпеки Ізраїлю розбився невідомий дрон
25 липня, 23:48
Міноборони законтрактувало дронів для ЗСУ на рекордні 333 млрд грн
Стало відомо, скільки Міноборони витратило на дрони для ЗСУ
17 липня, 15:22
Чотири роки тому в Україні було лише кілька вітчизняних виробників безпілотників
Дрони перетворили Україну на супердержаву в Європі – Atlantic Council
16 липня, 05:15
Сікорський вважає, що Путін у відчаї та програє
Росія може застосувати українські дрони: Польща попереджає про можливі провокації
15 липня, 12:49
Грем відвідав виробничу локацію SkyFall в рамках візиту до України
Сенатор США Ліндсі Грем сфотографувався із українським дроном P1-SUN
11 липня, 22:11
Внаслідок атаки БпЛА постраждав житловий будинок
Атака на Київ: БпЛА влучив у багатоповерхівку, поранено дитину (оновлено)
8 липня, 18:07
Одна з причин зростання жертв серед цивільних – те, що новий арсенал ворога дедалі важче збивати
Росія змінила тактику ударів по Україні: в ISW назвали причини
5 липня, 01:39
Росія пошкодила десятки редакцій і домівок журналістів
Російські атаки по українських медіа. Спілка журналістів задокументувала 80 фактів за пів року
3 липня, 13:25
Сирський заявив, що ретранслятори в Білорусі більше не працюватимуть
Головком ЗСУ заінтригував заявою про білоруські ретранслятори
30 червня, 20:01

Суспільство

Обшуки у понад 100 ТЦК. Генштаб зробив заяву
Обшуки у понад 100 ТЦК. Генштаб зробив заяву
Військовий «Айдару» пояснив, чому ворожі дрони небезпечніші за артилерію
Військовий «Айдару» пояснив, чому ворожі дрони небезпечніші за артилерію
Поліг під час виконання завдання на Миколаївщині. Згадаймо Віталія Шваюка
Поліг під час виконання завдання на Миколаївщині. Згадаймо Віталія Шваюка
В Україні сонячно та без дощів, на сході шквали: погода на 30 липня 2026
В Україні сонячно та без дощів, на сході шквали: погода на 30 липня 2026
Яке релігійне свято відзначається 30 липня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 30 липня 2026: традиції та молитва
Місячний календар на серпень 2026 року: коли молодик та повня
Місячний календар на серпень 2026 року: коли молодик та повня

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
358K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 липня: ситуація на фронті
145K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 липня 2026
144K
Сирський після звільнення зробив заяву про українську армію
137K
Кім звернувся до українців після протестів через його призначення
120K
ТЦК працюватимуть за новими правилами: що змінить Міноборони
91K
На прощання «Нафтогаз» виплатив Корецькому відпускні: названо суму

Новини

30 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:00
«Бандероль» пішла в серію: ГУР показав іноземні компоненти
Вчора, 23:24
ФСБ оголосила Павла Дурова у міжнародний розшук
Вчора, 09:35
29 липня: який сьогодні день, традиції та заборони
Вчора, 00:00
Кабмін погодив звільнення Альони Шкрум із Мінрозвитку
28 липня, 13:18
Monobank дозволив блокувати людей, які надсилають небажані перекази
28 липня, 12:35

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua