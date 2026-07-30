Обшуки у понад 100 ТЦК. Генштаб зробив заяву

Правоохоронці прийшли з обшуками до понад 100 ТЦК по всій Україні

Генштаб стверджує, що окремі випадки правопорушень не повинні знецінювати службу військовослужбовців ТЦК та СП

Генеральний штаб ЗСУ відреагував на масштабні перевірки територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, заявивши про нульову толерантність до корупції та готовність всебічно сприяти правоохоронцям у розслідуванні можливих правопорушень. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Генштаб.

У Генштабі наголосили, що кожне повідомлення про можливі зловживання має бути всебічно, об'єктивно та неупереджено розслідуване.

«Довіру суспільства до системи комплектування Сил оборони можна зміцнити лише принциповим дотриманням законності, прозорістю та невідворотністю відповідальності за будь-які прояви корупції», – йдеться у заяві.

Також у Генштабі запевнили, що забезпечують всебічне сприяння правоохоронним органам у викритті корупційних правопорушень і зловживань, зокрема в ТЦК та СП. У разі підтвердження фактів протиправної діяльності винні особи мають бути притягнуті до відповідальності відповідно до законодавства.

Водночас зазначено, що окремі випадки правопорушень не повинні знецінювати службу військовослужбовців ТЦК та СП, які «чесно, професійно й сумлінно виконують свої обов'язки, забезпечуючи мобілізацію та зміцнення обороноздатності України».

Як стало відомо, 30 липня, Державне бюро розслідування розпочало масштабні перевірки в ТЦК та СП обласного та районного рівнів.

Триває операція «Чесний призов», яку ДБР проводить спільно з командуванням Генерального штабу ЗСУ. Мета операції – мінімізація протиправних явищ у ТЦК та СП, у тому числі, що стосується порушення прав людини та зловживання посадовців службовим становищем. Зазначається, що обшуки відбуваються у понад 100 ТЦК по всій Україні.