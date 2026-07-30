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Ужгород б'є рекорди: скільки коштує оренда квартири біля кордону з ЄС

Кароліна Терещенко
glavcom.ua
Кароліна Терещенко
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Ужгород б'є рекорди: скільки коштує оренда квартири біля кордону з ЄС
Ужгород залишається одним із найдорожчих міст України для оренди житла
колаж: glavcom.ua згенерований ШІ

За три роки оренда двокімнатних квартир подорожчала удвічі

Ужгород залишається одним із найдорожчих міст заходу України для оренди житла. Прикордонне розташування і статус відносно безпечного регіону продовжують підтримувати високий попит на довгострокову оренду, тож ціни в місті не сповільнюються навіть влітку.

«Главком» проаналізував актуальну статистику і з'ясував, як змінилася вартість оренди квартир в Ужгороді та які тенденції формують місцевий ринок.

Як змінились ціни на оренду квартир в Ужгороді

За останні три роки оренда квартир в Ужгороді дорожчала практично безперервно.

Медіанна вартість оренди однокімнатної квартири у липні 2023 року становила 14 900 грн. Уже через рік вона зросла до 16 700 грн, що на 12,1% більше. У липні 2025 року медіанна ціна сягнула 19 000 грн (+13,8% за рік), а в липні 2026 року – вже 22 500 грн, що ще на 18,4% більше, ніж торік. Загалом за три роки оренда однокімнатного житла в Ужгороді подорожчала на 51%.

Водночас оголошень про оренду трикімнатних квартир в Ужгороді недостатньо для розрахунку медіанної вартості, тому цей сегмент не увійшов до аналізу.

Найбільш поширена вартість оренди однокімнатної квартири в Ужгороді складає 20-25 тис. грн
Найбільш поширена вартість оренди однокімнатної квартири в Ужгороді складає 20-25 тис. грн
графіка: ЛУН

Ще стрімкіше зростали ціни на двокімнатні квартири. Якщо у липні 2023 року їх можна було орендувати в середньому за 16 700 грн, то у липні 2024 року медіанна ціна становила 18 800 грн (+12,6%). Уже в липні 2025 року вона зросла до 27 700 грн, що на 47,3% більше, ніж роком раніше. У липні 2026 року медіанна вартість оренди двокімнатної квартири досягла 36 000 грн, збільшившись ще на 30,0% за рік. Загалом за три роки оренда такого житла подорожчала майже на 116%.

Високі ціни суттєво впливають на доступність житла для тих, хто змушений винаймати квартиру. За оцінками аналітиків, оренда однокімнатної квартири в Ужгороді «з'їдає» близько 75% середньої заробітної плати в місті.

Оренда однокімнатної квартири забирає близько 75% середньої зарплати в Ужгороді
Оренда однокімнатної квартири забирає близько 75% середньої зарплати в Ужгороді
графіка: ЛУН

Оренда двокімнатної квартири є ще менш доступною: її медіанна вартість уже перевищує середню зарплату в Ужгороді й становить близько 120% від її розміру.

Оренда двокімнатної квартири вже перевищує середню місячну зарплату в Ужгороді
Оренда двокімнатної квартири вже перевищує середню місячну зарплату в Ужгороді
графіка: ЛУН

Чому оренда в Ужгороді дорожчає

Ужгород уже кілька років поспіль залишається одним із найдорожчих міст України для оренди житла. Після початку повномасштабної війни місто стало одним із головних центрів релокації внутрішньо переміщених осіб і бізнесу. Близькість до кордону з країнами ЄС, відносно стабільна безпекова ситуація та розвинене транспортне сполучення підтримують високий попит на квартири.

Додатковий тиск на ринок створює обмежена пропозиція житла. Через невеликі масштаби міста, особливості забудови та повільне введення нових житлових комплексів фонд довгострокової оренди не встигає за попитом. Частина квартир також перейшла у сегмент подобової оренди, що ще більше скорочує кількість доступних варіантів для місцевих жителів і переселенців.

Крім того, Ужгород є одним із головних туристичних центрів Закарпаття, а близькість до Карпат, термальних курортів забезпечує стабільний потік відпочивальників протягом року. Через це частина власників квартир віддає перевагу подобовій оренді, яка часто приносить вищий дохід, ніж довгострокова.

Ціни на оренду однокімнатних квартир в Ужгороді

У липні 2026 року медіанна вартість оренди однокімнатної квартири в Ужгороді становить 22 500 грн на місяць. За останній місяць ціна не змінилася, що свідчить про тимчасову стабілізацію ринку.

Водночас у порівнянні з травнем оренда все ж подорожчала. Тоді медіанна вартість «однушки» становила 22 200 грн, тож за два місяці ціна зросла на 1,4%.

Якщо порівнювати з початком року, тенденція також залишається висхідною. Пів року тому орендувати однокімнатну квартиру в середньому можна було за 21 600 грн. Відтоді медіанна вартість збільшилася на 4,2%.

Найпомітніше подорожчання простежується у річному вимірі. У липні 2025 року медіанна ціна оренди однокімнатної квартири становила 19 000 грн, а за рік вона зросла на 18,4%.

Дефіцит пропозиції та високий попит продовжують штовхати ціни на оренду квартир в Ужгороді вгору
Дефіцит пропозиції та високий попит продовжують штовхати ціни на оренду квартир в Ужгороді вгору
графіка: ЛУН

Ціни на оренду двокімнатних квартир в Ужгороді

У липні 2026 року медіанна вартість оренди двокімнатної квартири в Ужгороді становить 36 000 грн на місяць. Це один із найвищих показників серед обласних центрів України.

У порівнянні з початком року двокімнатне житло помітно подорожчало. Якщо в січні 2026 року медіанна вартість оренди становила 30 300 грн, то за пів року вона зросла на 18,8%, або на 5 700 грн.

Ще відчутніше зростання простежується у річному вимірі. У липні 2025 року оренда двокімнатної квартири коштувала 27 400 грн, тоді як зараз медіанна ціна досягла 36 000 грн. За рік вартість зросла на 31,4%, або на 8 600 грн.

«Главком» виділив головні тенденції ужгородського ринку оренди:

  • Двокімнатне житло дорожчає найшвидше. За рік сегмент додав 31% – це один із найпомітніших стрибків серед обласних центрів країни.
  • Пришвидшення в останні місяці. Лише за півроку двокімнатні квартири подорожчали 18,8%.
  • Великого житла мало. Оголошень про оренду трикімнатних квартир у місті недостатньо для розрахунку медіанної ціни.

У липні 2026 року ринок оренди в Ужгороді продовжує рухатися вгору. Поки місто зберігає статус одного з найспокійніших прикордонних центрів країни, приплив переселенців і бізнесу навряд чи ослабне, а отже й дефіцит вільного житла збережеться. Разом з цим оренда квартир навряд чи буде дешевшати.

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Теги: квартира Ужгород оренда

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