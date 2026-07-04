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Віталій Портников Журналіст

Українці й поляки мають спільного ворога. Він не у Варшаві

glavcom.ua
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Чому Москва хоче посварити українців і поляків
фото: згенероване ШІ/glavcom.ua

Головна наша задача сьогодні разом з Польщею

Головна наша задача сьогодні – не згадувати про всі образи й конфлікти, які розділяють поляків і українців, а підтримати тих поляків, які є щирими прихильниками польсько-українського порозуміння. І пам’ятати, що таких людей багато, дуже багато.

Але й тих, хто ненавидить українців і хоче паразитувати на польсько-українському непорозумінні, теж чимало – і багато що залежатиме саме від нас у протиборстві цих двох Польщ.

Я хочу нагадати, що і серед наших співвітчизників завжди були люди, які не просто виступали за підпорядкованість України Росії, а й готові були голосувати за політиків, що займалися демонтажем Української держави.

Які зневажали українську мову, культуру, історію – і робили все можливе, щоб їхня позиція в нашій країні перемагала. І які нікуди не зникли сьогодні – просто дим війни заважає нам розгледіти, як їх багато.

Так, ці люди обирали президентів і депутатів, перемагали на виборах. І можуть перемагати й надалі, у повоєнній Україні. Але ж ми з вами завжди хотіли, щоб нас із ними не ототожнювали, щоб люди навколо бачили іншу Україну – демократичну, європейську і, що найголовніше, українську. Чому ж тоді ми хочемо бачити в Польщі тільки тих, хто нас зневажає, а не тих, хто хоче бути разом із нами?

Майбутнє України і майбутнє Польщі залежить від того, чи здатні будуть українці, які бачать майбутнє своєї країни в Європі, – толерантною, демократичною, державницьки орієнтованою, – перемогти разом із поляками, які вірять у демократичну й європейську Польщу, толерантну до сусідів.

Майбутнє залежить від того, чи здатні ми будемо об’єднатися і протистояти тим, хто століттями хоче роз’єднати польський і український народи. Тим, хто в Москві.

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Джерело
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Теги: українці Польща Україна

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