Скандал на Франківщині: дівчина увімкнула гучну музику під час похорону загиблого воїна

Дівчина танцювала під музику та записувала відео у момент, коли везли полеглого воїна ЗСУ

У місті Надвірна, що на Івано-Франківщині, спалахнув скандал – дівчина танцювала під музику та записувала відео у своїй автівці навпроти церкви, коли поруч провозили загиблого на війні воїна України. Відповідні опублікували в одному з місцевих Telegram-каналів.

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Спершу дівчина записує відео в машині та не реагує на те, що її знімають. За словами автора, на місце події одразу викликали правоохоронців.

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«Везуть хлопця мертвого, а ця дура просто включає музику на всю і сидить просто. Машина навпроти церкви стоїть. Музику в машині врубала на всю. Зараз записує собі якийсь відос», – прокоментував автор.

На другому відео дівчина намагається говорити англійською і називає росіян «братами».

Нагадаємо, у вівторок, 6 лютого, близько сотні людей прикарпатського села Космач перекрили дорогу, зупиняючи автомобілі і перевіряючи прописку водіїв, що в’їжджають в село. Це спричинило бійку та конфлікти.

Причино стало те, що в місцевому Telegram-каналі з’явилася інформація про прибуття в Космач працівників ТЦК і СП. Тому жінки озброївшись вирішили силою відбивати своїх чоловіків. Проте на «блокпості» постраждала мешканка сусіднього села Іванка Ванджурак: у неї вирвали волосся, завдали по машину ударів битою, а також постраждала її маленька донька.