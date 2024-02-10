Президентка Угорщини подала у відставку на тлі гучного скандалу

Каталін Новак помилувала засудженого і втрапила у скандал

Президентка Угорщини Каталін Новак подала у відставку. Причина– скандал на тлі помилування засудженого за покривання сексуального насильства над дітьми. Про це інформує Euronevs.

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27 квітня 2023 року Новак ухвалила 22 рішення про помилування.

Серед помилуваних був заступник директора дитячого будинку у місті Бічке, засуджений за прикриття злочинця, що скоював сексуальне насильство над дітьми.

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На тлі протестів, що виникли після викриття даного факту, партія Орбана у четвер подала поправку до конституції, яка забороняє помилування людей, засудженим за скоєння злочинів проти дітей.

Нагадаємо, депутати від партії угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана бойкотували парламентське засідання щодо вступу Швеції до НАТО, що призведе до подальшого гальмування приєднання країни до Альянсу.

До слова, кілька сенаторів Конгресу США включно з очільником Комітету з міжнародних відносин Беном Кардіном заявили, що Білий дім повинен розглянути можливість введення санкцій проти Угорщини.