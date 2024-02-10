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Президентка Угорщини подала у відставку на тлі гучного скандалу

Надія Карбунар
glavcom.ua
Президентка Угорщини подала у відставку на тлі гучного скандалу
Рішення президентки спричиноло протести в Угорщині
фото з відкритих джерел

Каталін Новак помилувала засудженого і втрапила у скандал

Президентка Угорщини Каталін Новак подала у відставку. Причина– скандал на тлі помилування засудженого за покривання сексуального насильства над дітьми. Про це інформує Euronevs.

27 квітня 2023 року Новак ухвалила 22 рішення про помилування.

Серед помилуваних був заступник директора дитячого будинку у місті Бічке, засуджений за прикриття злочинця, що скоював сексуальне насильство над дітьми.

На тлі протестів, що виникли після викриття даного факту, партія Орбана у четвер подала поправку до конституції, яка забороняє помилування людей, засудженим за скоєння злочинів проти дітей.

Нагадаємо, депутати від партії угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана бойкотували парламентське засідання щодо вступу Швеції до НАТО, що призведе до подальшого гальмування приєднання країни до Альянсу.

До слова, кілька сенаторів Конгресу США включно з очільником Комітету з міжнародних відносин Беном Кардіном заявили, що Білий дім повинен розглянути можливість введення санкцій проти Угорщини.

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Теги: скандал помилування

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