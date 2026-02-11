Рада звернулася до МОК із підтримкою скелетоніста Гераскевича

268 депутатів підтримали звернення після заборони використовувати шолом із загиблими атлетами на Олімпіаді-2026

Верховна Рада України направила офіційне звернення до Міжнародного олімпійського комітету на підтримку українського скелетоніста Владислава Гераскевича. Документ ухвалили 268 народних депутатів після того, як МОК заборонив спортсмену використовувати на Олімпіаді спеціальний шолом із зображенням загиблих українських атлетів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію засідання.

У парламенті заявили, що рішення МОК викликало широкий резонанс, оскільки йдеться про символічне вшанування спортсменів, які загинули внаслідок російської агресії.

Владислав Гераскевич підготував спеціальний шолом до зимових Олімпійських ігор 2026 року. На ньому зображені українські атлети, які загинули через війну: частина з них воювала за Україну, інші стали жертвами російських обстрілів. Однак Міжнародний олімпійський комітет заборонив використовувати цей елемент екіпірування під час офіційних змагань і тренувань.

Сам спортсмен повідомив, що готує офіційний запит до МОК, аби відстояти право виступати в цьому шоломі. За його словами, альтернативна пропозиція: використання чорної стрічки – не відображає масштаб втрат українського спорту.

«Я вважаю, що чорних стрічок просто не вистачить, щоб вшанувати всіх українських спортсменів, яких вбила росія. «Шолом пам’яті» не порушує жодних правил, і, на моє переконання, не суперечить положенням Олімпійської хартії. Це не політична акція – це вшанування загиблих атлетів, і ми маємо право про це говорити. Я катався в цьому шоломі позавчора, вчора, сьогодні і буду кататися в ньому й надалі – на тренуваннях і на наступних змаганнях», – зазначив Гераскевич.

В Олімпійському комітеті України повідомили, що після переговорів МОК запропонував компромісний варіант – використання чорної пов’язки або стрічки без персоналізації. Наразі сторони продовжують консультації щодо можливого врегулювання ситуації.

Раніше, Національний олімпійський комітет України звернувся до Міжнародного олімпійського комітету із проханням дозволити українському скелетоністу та прапороносцю збірної України Владиславу Гераскевичу виступати на ХХV зимових Олімпійських іграх 2026 року в Мілані–Кортіні у спеціальному «шоломі пам’яті».