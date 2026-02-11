Головна Країна Політика
search button user button menu button

Рада звернулася до МОК із підтримкою скелетоніста Гераскевича

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Рада звернулася до МОК із підтримкою скелетоніста Гераскевича
Владислав Гераскевич, український скелетоніст, виступає в шоломі, присвяченому атлетам України, які загинули через війну
скріншот з відео

268 депутатів підтримали звернення після заборони використовувати шолом із загиблими атлетами на Олімпіаді-2026

Верховна Рада України направила офіційне звернення до Міжнародного олімпійського комітету на підтримку українського скелетоніста Владислава Гераскевича. Документ ухвалили 268 народних депутатів після того, як МОК заборонив спортсмену використовувати на Олімпіаді спеціальний шолом із зображенням загиблих українських атлетів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію засідання.

У парламенті заявили, що рішення МОК викликало широкий резонанс, оскільки йдеться про символічне вшанування спортсменів, які загинули внаслідок російської агресії.

Владислав Гераскевич підготував спеціальний шолом до зимових Олімпійських ігор 2026 року. На ньому зображені українські атлети, які загинули через війну: частина з них воювала за Україну, інші стали жертвами російських обстрілів. Однак Міжнародний олімпійський комітет заборонив використовувати цей елемент екіпірування під час офіційних змагань і тренувань.

Сам спортсмен повідомив, що готує офіційний запит до МОК, аби відстояти право виступати в цьому шоломі. За його словами, альтернативна пропозиція: використання чорної стрічки – не відображає масштаб втрат українського спорту.

«Я вважаю, що чорних стрічок просто не вистачить, щоб вшанувати всіх українських спортсменів, яких вбила росія. «Шолом пам’яті» не порушує жодних правил, і, на моє переконання, не суперечить положенням Олімпійської хартії. Це не політична акція – це вшанування загиблих атлетів, і ми маємо право про це говорити. Я катався в цьому шоломі позавчора, вчора, сьогодні і буду кататися в ньому й надалі – на тренуваннях і на наступних змаганнях», – зазначив Гераскевич.

В Олімпійському комітеті України повідомили, що після переговорів МОК запропонував компромісний варіант – використання чорної пов’язки або стрічки без персоналізації. Наразі сторони продовжують консультації щодо можливого врегулювання ситуації.

Раніше, Національний олімпійський комітет України звернувся до Міжнародного олімпійського комітету із проханням дозволити українському скелетоністу та прапороносцю збірної України Владиславу Гераскевичу виступати на ХХV зимових Олімпійських іграх 2026 року в Мілані–Кортіні у спеціальному «шоломі пам’яті».

Читайте також:

Теги: МОК скандал

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дизайн-концепція зовнішнього вигляду музею імені Івана Марчука
Музей Івана Марчука: а гроші де? Історія одного благодійного збору
27 сiчня, 17:37
Притула прокоментував ініціативу Запорізької ОВА щодо «Єдинозбору»
50 млн грн від Запорізької ОВА для волонтерського фонду? Притула прокоментував скандал
20 сiчня, 11:10
Українські артисти Наталія Мацак та Сергій Кривоконь потрапили у скандал
Європейські гастролі з балетом Чайковського? Мінкульт розкритикував артистів Нацопери
22 сiчня, 16:02
Іспанські прокурори припинили попереднє розслідування щодо відомого 82-річного співака Хуліо Іглесіаса
Іспанія відмовилася розглядати справу щодо ймовірних сексуальних злочинів Хуліо Іглесіаса
24 сiчня, 05:29
«Імперія Епштейна» могла бути пов’язана з КДБ та Путіним – Daily Mail
«Імперія Епштейна» могла бути пов’язана з КДБ та Путіним – Daily Mail
2 лютого, 13:30
У жовтні 2025 року король Великої Британії Чарльз III позбавив свого молодшого брата Ендрю титулу принца
Король Чарльз вперше висловився про зв'язки експринца Ендрю з Епштейном
Вчора, 04:54
Дегтярьову подобаються справи Ковентрі
Підсанкційний російський чиновник похвалив очільницю МОК Ковентрі
15 сiчня, 15:20
Київський природничо-науковий ліцей № 145 опинився у центрв скандалу через використання творчості Пушкіна
Урок української літератури з Пушкіним: у ліцеї спалахнув скандал між учнем та педагогом
22 сiчня, 10:24
МОК не сподобався шолом Гераскевича
МОК карає українців за правду? Гераскевич розкрив деталі скандалу на Олімпіаді (ексклюзив)
Вчора, 11:57

Політика

Рада звернулася до МОК із підтримкою скелетоніста Гераскевича
Рада звернулася до МОК із підтримкою скелетоніста Гераскевича
Рада ухвалила законопроєкт про відстрочку для військових 18-24 років
Рада ухвалила законопроєкт про відстрочку для військових 18-24 років
Коли будуть вибори в Україні? Голова «Опори» пояснила, що не так із датою, яку назвала Financial Times
Коли будуть вибори в Україні? Голова «Опори» пояснила, що не так із датою, яку назвала Financial Times
Зеленський відреагував на вбивство трьох дітей та батька у Богодухові
Зеленський відреагував на вбивство трьох дітей та батька у Богодухові
Ще один нардеп втратить мандат
Ще один нардеп втратить мандат
Spiegel: Німеччина переводить посла з Києва до Мадрида
Spiegel: Німеччина переводить посла з Києва до Мадрида

Новини

Кремль відреагував на повідомлення ЗМІ про намір Зеленського оголосити план виборів
Сьогодні, 13:22
Росія оголосила про початок блокування Telegram: як реагують росіяни
Вчора, 16:07
Ізраїль попередив США про готовність самостійно вдарити по Ірану
9 лютого, 10:26
В Україні невеликий сніг: погода на 7 лютого
8 лютого, 06:02
В Україні сніг та дощ: погода на 7 лютого
7 лютого, 06:01
Президентка Молдови назвала українців гідними Нобелівської премії миру
6 лютого, 15:56

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua