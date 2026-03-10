Концерт у День пам’яті жертв Голодомору. Ольга Цибульська прокоментувала скандал

Співачка розповіла про своє ставлення до Дня пам’яті жертв Голодомору

Українська співачка Ольга Цибульська опинилася у центрі скандалу через свій концерт, який відбувся в День пам’яті жертв Голодомору. Співачка пояснила, чому вона не перенесла виступ на іншу дати та прокоментувала цей інцидент. Про це пише «Главком» із посиланням на інтерв’ю співачки для проєкту Розмова.

За словами Ольги Цибульської, її команда не планувала проводити концерт 22 листопада в День пам’яті жертв Голодомору. Співачка пояснила, що виступ постійно переносили. «Ми бронюємо дату, отримуємо дозвіл від міста, від військової адміністрації. І потім ці дозволи можуть змінювати свою дату, тому що можуть бути в місті загиблі, додаткові обстріли. І цей концерт переносився вже декілька разів. Тобто ми його початково не ставили на цю дату. І потім місто каже: «В нас є ось цей день, ви можете виступити, у цей день може бути вільний будинок культури», – розповіла артистка.

Ольга Цибульська зазначила, що програма концерту повністю була змінена у зв’язку з пам’ятним днем і він відрізнявся від інших. «Ми змінили номери, забрали ультрарозважальні, танцювальні пісні. Ми згадали героїв, жертв Голодомору, прочитали вірш у пам’ять. У нас у залі були військові, яких ми запросили. Ще ми зупинили концерт і я попросила всіх глядачів вийти з будинку культури. І ми стали всі на коліна, тому що везли на прощання героя сусідньої громади», – зауважила співачка.

Цибульська вважає, що під час війни в Україні всі дні є пам’ятними, однак вона вибачилася за свій концерт фото: скриншот Іnstagram/cybulskaya

Артистка вважає, що під час війни в Україні всі дні є пам’ятними, адже в країні щодня помирають люди. Однак артистка вибачилась у мережі за концерт та пояснила, чому він відбувся в День пам’яті жертв Голодомору.

«Дні пам’яті Голодомору – це були вихідні, тобто це не якийсь один день. Я дуже добре знаю, що це і пам’ятаю, як моя прабабуся чистила картоплю, майже не зрізаючи шкірку, бо вона казала, що немає нічого страшнішого за Голодомор і війну, бо вони його пройшли і прожили. Я знаю це на власній родині», – поділилася виконавиця.

До слова, 22 листопада 2025 року в місті Теплик, що у Вінницькій області відбувся концерт Ольги Цибульської. Вистп співачки почався з хвлини мовчання, а програму коерту було змінено. Тоді співачка також заявлв, що в Україні наразі не має непамя’тних днів.

