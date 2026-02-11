Скандал на телеканалі «Прямий»: медіа перепросило французького блогера за російську мову

«Прямий»: «Не зважаючи на те, що оператор не є обличчям каналу, як ведучі чи кореспонденти – це помилка, яку ми визнаємо»

Телеканал «Прямий» офіційно визнав помилку свого працівника та перепросив у французького блогера й волонтера Ніколя Амбера. Конфлікт виник під час зйомок інтерв'ю, коли оператор каналу звернувся до іноземного гостя російською мовою, що викликало обурення блогера, який принципово спілкується українською. Про це повідомляє Інститут масової інформації (ІМІ) з посиланням на офіційні заяви сторін та публікації у соцмережах, пише «Главком».

Як повідомили представники ІМІ, французький блогер Ніколя Амбер, який активно підтримує Україну та вивчив українську мову, повідомив про неприємний досвід спілкування зі знімальною групою телеканалу «Прямий». Під час налагодження контакту перед інтерв'ю оператор Євгеній почав звертатися до нього російською мовою.

Амбер, для якого мовне питання є маркером ідентичності в умовах війни, висловив своє незадоволення, підкресливши недоречність використання мови агресора в робочому процесі українського патріотичного медіа.

Спочатку ситуація загострилася через приватне листування блогера з головним продюсером «Прямого» Віктором Медвідєм. Продюсер заявив, що не може заборонити оператору спілкуватися російською «в побуті», мотивуючи це тим, що працівник є переселенцем зі сходу та не є держслужбовцем.

В ІМІ підкреслили, що у відповіді також йшлося, що Ніколя «як громадянин іншої країни» нібито не може впливати на мовні звички персоналу. Скриншоти цього листування блогер оприлюднив у мережі, що спричинило хвилю критики на адресу керівництва каналу.

скріншот

скріншот

Після розголосу телеканал «Прямий» змінив риторику та опублікував офіційне пояснення у Facebook. Мовник визнав, що використання російської мови працівником було помилкою, навіть попри те, що він не є «обличчям каналу».

«Так, наш колега помилився. Намагаючись швидше налагодити контакт із французькими волонтерами, оператор Євгеній використав російську мову, якою спілкується у побуті. Не зважаючи на те, що оператор не є обличчям каналу, як ведучі чи кореспонденти – це помилка, яку ми визнаємо», – зазначив канал.

