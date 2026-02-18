Головна Світ Політика
search button user button menu button

Олімпійський скандал: Україна звинувачує організаторів у навмисній провокації з росіянкою

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Олімпійський скандал: Україна звинувачує організаторів у навмисній провокації з росіянкою
Росіянка Анастасія Кучерова несла табличку збірної України під час церемонії відкриття Олімпійських ігор-2026 
фото: The Guardian

У Міністерстві закордонних справ України вимагають розслідування від Міжнародного олімпійського комітету через росіянку Анастасію Кучерову, яка несла табличку збірної України під час церемонії відкриття Олімпійських ігор-2026 

Світовий спорт знову в епіцентрі гучного дипломатичного скандалу. Міжнародний олімпійський комітет допустив цинічну провокацію: табличку з написом «Україна» на церемонії відкриття Ігор-2026 несла громадянка Росії. У Міністерстві закордонних справ України вимагають провести  розслідування, як таке могло статися. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий, повідомляє «Главком».

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий назвав це рішення таким, що суперечить базовим принципам міжнародного спорту й закликав Міжнародний олімпійський комітет провести внутрішнє розслідування інциденту. 

«Факт того, що МОК обрав росіянку нести табличку збірної України, є огидним. Це виходить за межі будь-якої людської моралі чи принципів. Я навіть не можу уявити, що відбувалося в голові людини в МОК, яка побачила, що ця росіянка подала заявку, і схвалила її. Ми наполягаємо на внутрішньому розслідуванні в межах МОК, щоб з'ясувати, хто це дозволив», – наголосили в Міністерстві закордонних справ України.

Також Тихий додав додав, що в міжнародній спортивній практиці країни, які перебувають у стані війни, зазвичай розводять, аби уникнути прямих перетинів. На його думку, допуск росіянки до супроводу української команди є порушенням духу Олімпійської хартії. 

Що передувало?

Під час параду націй на стадіоні «Сан-Сіро» в Мілані попереду української делегації крокувала волонтерка у сріблястому плащі та темних окулярах. Як з’ясувалося пізніше, цією особою була Анастасія Кучерова – уродженка Росії, яка працює архітекторкою в Італії. Попри усі спроби замаскуватися за капюшоном, особа жінки стала відомою, що викликало хвилю люті в українському суспільстві та дипломатичних колах.

Реакція Кучерової

Сама Кучерова заявила, що її вибір країни був «свідомим жестом солідарності». За її словами, організатори дозволили волонтерам обирати країни за власним бажанням, і вона вирішила в такий спосіб «висловити протест проти війни». 

В інтерв’ю для Associated Press Кучерова розповіла, що українські атлети нібито впізнали, що вона з Росії, та зверталися до неї російською мовою. Для волонтерки це стало приводом розмірковувати про глибокий зв’язок між народами, який міг би існувати, якби не війна. Проте для самих спортсменів ситуація виглядала зовсім інакше. Делегацію очолювали шорт-трекерка Єлизавета Сидорко та фігурист Кирило Марсак, чиї батьки зараз перебувають на фронті. Коли Кучерова пообіцяла їм, що весь стадіон зустріне їх оваціями стоячи, українці поставилися до її слів скептично, адже для людей, чиє життя спустошене війною, подібні жести з боку росіян виглядають недоречними.

Нагадаємо, Україна закликає світ бойкотувати старт Паралімпіади через присутність РФ. Міністр закордонних справ України наголосив, що присутність представників РФ та Білорусі на таких заходах, навіть під нейтральним прапором, є спробою Росії використати спорт для відбілювання своїх злочинів.

Міністерство закордонних справ України  також підкреслює, що поки українські паралімпійці змушені тренуватися під обстрілами, а багато атлетів загинули на фронті, представникам країн-окупантів не місце на світових спортивних аренах.
 


 

Читайте також:

Теги: спорт Олімпіада скандал МЗС

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Голова «Укрпошти» розповів, навіщо обізвав користувачку соцмереж повією
Голова «Укрпошти» розповів, навіщо обізвав користувачку соцмереж повією
16 лютого, 16:42
Шеп’юк підтримав Гераскевича на Олімпіаді написом на рукавичці
Гірськолижник Шеп'юк звернувся до світу після заборони МОК «шолома пам’яті»
11 лютого, 15:03
Замах на заступника начальника ГРУ, ЄС показав 20-й пакет санкцій проти РФ. Головне за 6 лютого 2026
Замах на заступника начальника ГРУ, ЄС показав 20-й пакет санкцій проти РФ. Головне за 6 лютого 2026
6 лютого, 21:19
Гендиректор «Укрпошти» пояснив, чому компанія не може платити більше своїм працівникам
Гендиректор «Укрпошти» відреагував на критику нового логотипу компанії 
5 лютого, 13:30
Організатори все ще допрацьвують певні спортивні арени до відкриття Олімпіади-2026 у п'ятницю, 6 лютого
Олімпіада-2026 стане менш прибутковою, ніж очікувалося
3 лютого, 23:46
Військових обурило рішення Верховного Суду, який визнав незаконною передачу ділянки під меморіальне кладовище
Третій армійський корпус став на захист військового меморіального кладовища
31 сiчня, 19:23
Костилєв вважався одним з найкращих гравців у світі, коли грав за українську організацію «Natus Vincere»
Український кіберспортсмен «s1mple» кілька разів потиснув руку росіянину: деталі скандалу
28 сiчня, 20:28
На попередній світовій першості Бангладеш увійшов до вісімки найсильніших
Через конфлікт з Індією Бангладеш усунули від чемпіонату світу з крикету
24 сiчня, 18:08
Кажанна заявляє про необхідність реформування українського шоубізнесу
Скандал у шоубізі: співачка Кажанна звинуватила лейбл Джері Хейл у «рабському контракті»
19 сiчня, 09:33

Політика

Трамп наблизився до рішення масштабних ударів по Ірану – Axios
Трамп наблизився до рішення масштабних ударів по Ірану – Axios
Олімпійський скандал: Україна звинувачує організаторів у навмисній провокації з росіянкою
Олімпійський скандал: Україна звинувачує організаторів у навмисній провокації з росіянкою
ЄС пригрозив бойкотом відкриття Паралімпіади через участь росіян і білорусів
ЄС пригрозив бойкотом відкриття Паралімпіади через участь росіян і білорусів
Угорщина замовила російську нафту з транзитом через хорватські порти
Угорщина замовила російську нафту з транзитом через хорватські порти
Україна закликає світ бойкотувати старт Паралімпіади через присутність РФ
Україна закликає світ бойкотувати старт Паралімпіади через присутність РФ
Уряд Словаччини запровадив надзвичайний стан у нафтовій галузі
Уряд Словаччини запровадив надзвичайний стан у нафтовій галузі

Новини

Франція йде під воду: від підтоплень постраждали нові райони
Сьогодні, 16:31
Естонський рибалка знайшов кулю з контрабандними сигаретами з Білорусі (фото)
Вчора, 18:44
Атака на Одесу та Дніпро, вибухи в Росії: головне за ніч
Вчора, 05:55
Іран розпочав масштабні навчання в Ормузькій протоці
16 лютого, 22:11
Нафтова пастка Кремля: у Росії закінчуються сховища для нерозпроданої сировини
16 лютого, 21:49
Апеляція відхилена: Суд у Києві залишив у СІЗО білоруську журналістку Інну Кардаш
16 лютого, 20:04

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua