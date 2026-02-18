Олімпійський скандал: Україна звинувачує організаторів у навмисній провокації з росіянкою

У Міністерстві закордонних справ України вимагають розслідування від Міжнародного олімпійського комітету через росіянку Анастасію Кучерову, яка несла табличку збірної України під час церемонії відкриття Олімпійських ігор-2026

Світовий спорт знову в епіцентрі гучного дипломатичного скандалу. Міжнародний олімпійський комітет допустив цинічну провокацію: табличку з написом «Україна» на церемонії відкриття Ігор-2026 несла громадянка Росії. У Міністерстві закордонних справ України вимагають провести розслідування, як таке могло статися. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий, повідомляє «Главком».

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий назвав це рішення таким, що суперечить базовим принципам міжнародного спорту й закликав Міжнародний олімпійський комітет провести внутрішнє розслідування інциденту.

«Факт того, що МОК обрав росіянку нести табличку збірної України, є огидним. Це виходить за межі будь-якої людської моралі чи принципів. Я навіть не можу уявити, що відбувалося в голові людини в МОК, яка побачила, що ця росіянка подала заявку, і схвалила її. Ми наполягаємо на внутрішньому розслідуванні в межах МОК, щоб з'ясувати, хто це дозволив», – наголосили в Міністерстві закордонних справ України.

Також Тихий додав додав, що в міжнародній спортивній практиці країни, які перебувають у стані війни, зазвичай розводять, аби уникнути прямих перетинів. На його думку, допуск росіянки до супроводу української команди є порушенням духу Олімпійської хартії.

Що передувало?

Під час параду націй на стадіоні «Сан-Сіро» в Мілані попереду української делегації крокувала волонтерка у сріблястому плащі та темних окулярах. Як з’ясувалося пізніше, цією особою була Анастасія Кучерова – уродженка Росії, яка працює архітекторкою в Італії. Попри усі спроби замаскуватися за капюшоном, особа жінки стала відомою, що викликало хвилю люті в українському суспільстві та дипломатичних колах.

Реакція Кучерової

Сама Кучерова заявила, що її вибір країни був «свідомим жестом солідарності». За її словами, організатори дозволили волонтерам обирати країни за власним бажанням, і вона вирішила в такий спосіб «висловити протест проти війни».

В інтерв’ю для Associated Press Кучерова розповіла, що українські атлети нібито впізнали, що вона з Росії, та зверталися до неї російською мовою. Для волонтерки це стало приводом розмірковувати про глибокий зв’язок між народами, який міг би існувати, якби не війна. Проте для самих спортсменів ситуація виглядала зовсім інакше. Делегацію очолювали шорт-трекерка Єлизавета Сидорко та фігурист Кирило Марсак, чиї батьки зараз перебувають на фронті. Коли Кучерова пообіцяла їм, що весь стадіон зустріне їх оваціями стоячи, українці поставилися до її слів скептично, адже для людей, чиє життя спустошене війною, подібні жести з боку росіян виглядають недоречними.

Нагадаємо, Україна закликає світ бойкотувати старт Паралімпіади через присутність РФ. Міністр закордонних справ України наголосив, що присутність представників РФ та Білорусі на таких заходах, навіть під нейтральним прапором, є спробою Росії використати спорт для відбілювання своїх злочинів.

Міністерство закордонних справ України також підкреслює, що поки українські паралімпійці змушені тренуватися під обстрілами, а багато атлетів загинули на фронті, представникам країн-окупантів не місце на світових спортивних аренах.





