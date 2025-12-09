Головна Світ Політика
Зеленський зустрівся з Папою Римським

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Зеленський зустрівся з Папою Римським
фото: Vatican Media

Папа Лев XIV вдруге прийняв президента України

Сьогодні, 9 грудня, Папа Римський Лев XIV і президент Зеленський провели зустріч. Розмова відбулася в резиденції понтифіка Кастель-Ґандольфо. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Vatican News.

Як інформує пресслужба, під час бесіди, яка була присвячена війні в Україні, Папа Римський наголосив на необхідності продовження діалогу, поновивши своє побажання, щоб дипломатичні ініціативи, які зараз реалізуються, привели до справедливого і тривалого миру. Крім того, не обійшлося без згадки про питання військовополонених та необхідність забезпечення повернення українських дітей до їхніх родин.

Зеленський зустрівся з Папою Римським фото 1
фото: Vatican Media

Зазначимо, що Папа Лев XIV вдруге прийняв президента України в резиденції у Кастель-Ґандольфо, після зустрічі, що відбулася 9 липня. Це вже третя їхня зустріч, адже перша відбулася 18 травня, після Святої Меси з нагоди урочистого початку понтифікату.

Нагадаємо, що сьогодні, 9 грудня, президент України Володимир Зеленський прибув до Риму. У Зеленського запланована зустріч з головою Ради міністрів Італійської Республіки Джорджею Мелоні.

Теги: Папа Римський Італія Ватикан Володимир Зеленський

