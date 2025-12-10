Головна Київ Новини
Вбивство на Київщині: тіло застреленого іноземця знайдено біля одного з кладовищ

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Вбивство на Київщині: тіло застреленого іноземця знайдено біля одного з кладовищ
Тіло чоловіка знайдено біля кладовища у в селі Михайлівка-Рубежівка
33-річний чоловік приїхав на зустріч, після чого перестав виходити на зв'язок...

У селі Михайлівка-Рубежівка Бучанського району Київської області поліцейські розслідують вбивство 33-річного іноземця. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київщини.

Правоохоронці повідомили, що напередодні, 9 грудня увечері до них звернулася жінка, яка розповіла, що в селі Михайлівка-Рубежівка зник її 33-річний цивільний чоловік.

«Правоохоронці попередньо встановили, що 33-річний чоловік приїхав на зустріч, після чого перестав виходити на зв'язок», – йдеться у повідомленні.

Поліцейські одразу розпочали пошукові заходи та вранці наступного дня під час обстеження прилеглої території кладовища виявили тіло чоловіка із вогнепальними пораненнями.

Слідчі Бучанського управління поліції Київщини відкрили кримінальне провадження за фактом умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України). Проводиться досудове розслідування.

Наразі правоохоронці вживають необхідних заходів для встановлення та затримання осіб, причетних до скоєння вказаного злочину.

Нагадаємо, що у Києві дружина космонавта Леоніда Каденюка Віра знайшла мертвим їхнього 41-річного сина Дмитра. За словами знайомих родини, тіло лежало біля вхідних дверей. На ньому були численні рани, у руці – ніж. Поліція встановлює обставини смерті чоловіка у Печерському районі столиці.

Теги: вбивство іноземці Київщина

