Скандальний номер про переселенку зі Скадовська: Кошовий вважає, що до гумористів «доколупалися»

Євген Кошовий: «Нас таким хейтом в кут загнати неможливо»

Скандал навколо новорічного номера гумористів студії «Квартал 95» про переселенку зі Скадовська, який викликав обурення у суспільстві, це ніщо інше, як бажання деяких глядачів «до чогось «доколупатися». Про це заявив художній керівник «Вечірнього Кварталу» та актор Студії «Квартал 95» Євген Кошовий в інтерв'ю «Коротко про».

Кошовий переконаний, що скандал навколо новорічного номера гумористів про переселенку зі Скадовська - це бажання деяких глядачів «до чогось «доколупатися»

«Ми завжди прискіпливо ставимося до тем, які порушуємо. Самоцензура у нас є завжди. Але якщо перед людьми стоїть завдання до чогось «доколупатися», то вони завжди знайдуть, до чого, і завжди знайдуть причини для хейту. В одному із останніх концертів мій монолог був саме про це», – зазначив Кошовий.

Примітно, що найбільше хейту на свою адресу отримала виконавиця ролі переселенки Ірина Гатун, тоді як її партнеру по номеру Юрію Великому (який також десятиліттями співпрацює з «Кварталом») вдалося відбутися меншими втратами. Так, його теж занесли до «Миротворця», однак приблизно через тиждень після того з бази він зник, тоді як Гатун там лишилась.

Кошовий не вважає, що команда і він особисто мав би якось захистити Гатун, на яку обрушився весь суспільний гнів, тоді як автори номеру фактично лишилися за межами скандалу. Гатун же довелося двічі виправдовуватися, крім того, її занесли до бази «Миротворця».

«Чим більше ти будеш відповідати та коментувати хейт, тим більше цю тему будуть розганяти. Нас таким хейтом в кут загнати неможливо, тому що ми, як то кажуть, «не перший день замужем». З Ірою Гатун ми спілкувалися по телефону. Привітали її з бойовим хрещенням у «Вечірньому Кварталі». Хтось навіть сказав «ласкаво просимо в політику», тому що саме звідти це все почали розганяти», – сказав Кошовий.

Як відомо, у новорічному випуску «кварталівці» показали пародію, у якій російськомовна дівчина намагається говорити українською, час від часу перекручуючи зміст слів. Представляючись, вона повідомила співрозмовникові, що зі Скадовська. У її виконанні фраза пролунала як «сіськадовська».

Міський голова Скадовська Олександр Яковлєв відреагував на новорічний жарт «95 кварталу» про незнання жителями окупованого росіянами міста української мови. Він опублікував відео, в якому закликав режисерів гумористичного шоу вибачитися перед людьми за «сіськи» зі Скадовська.

На телеканал «1+1», у відповідь на образливий жарт «Кварталу 95» про жителів окупованого росіянами міста Скадовськ, було подано скаргу до Комісії з журналістської етики. Згодом «1+1 media» заявила, що номер з програми «Новорічний вечірній квартал», в якому висміюється українська мова переселенки зі Скадовська, не буде опублікований на ютуб-каналах «1+1 media». Повний випуск «Новорічного кварталу» перемонтують і оприлюднять на платформах каналу без цього номеру.

До відома, народний депутат від «Слуги народу» Юлія Яцик направила звернення до Офісу генерального прокурора через скандальний номер студії «Квартал 95».

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