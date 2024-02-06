Вибачили скандальний номер? Зірка «95-го кварталу» Юрій Великий зник із бази «Миротворця»

Актор потрапив до бази після скандального номера про переселенку із окупованого Скадовська

Відомого українського коміка, актора «95-го кварталу» Юрія Великого прибрали з бази «Миротворця».

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«Кварталівець» разом з акторкою студії Іриною Гатун потрапили у скандал із пародією на новорічному концерті, у якій російськомовна дівчина намагається говорити українською, перекручуючи зміст слів. Згодом їх розкритикували за недоречні жарти під час війни про переселенців із окупованого Скадовська, внесли до бази «Миротворця», але тепер, судячи з результатів запиту, Великого з неї прибрали.

Варто додати, що Юрія Великого та Ірину Гатун внесли до «Миротворця» за такими звинуваченнями: «Участь у гуманітарній агресії проти України. Публічна наруга над українськими громадянами, які перебувають на окупованих російсько-фашистськими загарбниками територіях».

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Хоча Юрія Великого з «Миротворця» після участі у скандальному номері прибрали, Ірина Готун все ще залишається в базі:

Крім того, Ірину Гатун звинуватили в участі у спробах легалізації окупації АР Крим Росією, так як на її сторінках у соцмережах були знайдені фото з відпочинку на півострові у 2015, 2018 та 2019 роках. Також до бази «Миротворця» було додано знімок, де акторка позувала у радянській військовій формі у 2015 році.

Ірина Гатун у радянській військовій формі фото: iryna.gatun/Facebook

Нагадаємо, на телеканал «1+1», у відповідь на образливий жарт «Кварталу 95» про жителів окупованого росіянами міста Скадовськ, було подано скаргу до Комісії з журналістської етики. Номер, який транслювався на всеукраїнському медіа, зокрема і на деокупованій території, викликав обурення багатьох українців.

Міський голова Скадовська Олександр Яковлєв відреагував на новорічний жарт «95 кварталу» про незнання жителями окупованого росіянами міста української мови. Яковлєв опублікував відео, в якому закликав режисерів гумористичного шоу вибачитися перед людьми за «сіськи» зі Скадовська.