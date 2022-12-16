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Скільки бійців налічує українська армія: Арестович назвав цифри

Юрій Лящук
glavcom.ua
Скільки бійців налічує українська армія: Арестович назвав цифри
Українська армія може ще домобілізуватись
фото з відкритих джерел

Арестович зазначив, що поки необхідності у новій хвилі мобілізації нема

Збройні сили України наразі нараховують близько одного мільйона осіб, які готові воювати зі зброєю в руках. Про це заявив радник Офісу президента Олексій Арестович під час інтервʼю російському правозахиснику Марку Фейгіну.

Він нагадав, що російська армія вторгнення зараз нараховує приблизно 170 тис. військових, і РФ хоче перекинути в Україну ще 200 тис. мобілізованих.

Арестович зазначив, що українська армія може ще домобілізуватись, але наразі такої потреби нема, що підтвердив головнокомандуючий ЗСУ Валерій Залужний.

«Добирають людей за спеціальностями, але великої хвилі не очікується», – додав Арестович.

Раніше Залужний повідомив, що потрібно для того, аби ЗСУ вийшли на кордони 23 лютого.

Нагадаємо, що Залужний не виключає, що Російська Федерація може вдатися до повторної спроби наступу вже в лютому. Для України головне утримати лінію фронту й не здавати позиції, оскільки звільняти території для наших солдатів набагато важче.

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Теги: Україна війна ЗСУ армія Олексій Арестович

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