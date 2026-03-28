Втрати ворога станом на 28 березня 2026 року – Генштаб ЗСУ

Іванна Гончар
Іванна Гончар
РФ з початку війни втратила 24 297 бойових броньованих машин
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 300 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 28 березня 2026 року.

Втрати Росії у війні на 28 березня 2026 року

РФ у війні з Україною станом на 28 березня втратила:

  • особового складу – близько 1 294 470 (+1 300) осіб
  • танків – 11 812 (+4) од.
  • бойових броньованих машин – 24 297 (+10) од.
  • артилерійських систем – 38 936 (+73) од.
  • РСЗВ – 1 707 (+7) од.
  • засоби ППО – 1 337 (+0) од.
  • літаків – 435 (+0) од.
  • гелікоптерів – 350 (+0) од.
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 202 112 (+1 501) од.
  • крилаті ракети – 4 491 (+0) од.
  • кораблі/катери – 33 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 85 796 (+227) од.
  • спеціальна техніка – 4 105 (+5) од.
Втрати ворога станом на 28 березня 2026 року – Генштаб ЗСУ фото 1

Нагадаємо, триває 1494-й день повномасштабної війни в Україні.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

