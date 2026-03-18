НАТО посилило ППО Туреччини додатковою системою Patriot: причина

Комплекс розміщують в Адані на тлі ескалації війни на Близькому Сході

НАТО вирішило додатково розгорнути систему протиповітряної оборони Patriot на півдні Туреччини для посилення захисту повітряного простору. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Міністерства оборони Туреччини.

Зазначається, що ще одну систему Patriot направляють до провінції Адана, де вже розміщено аналогічний комплекс, який раніше прибув із Іспанії.

«З метою гарантування безпеки нашого повітряного простору та громадян, поряд з національними заходами, що вживаються, до наявної системи Patriot в Адані додатково розміщується ще одна система Patriot, визначена Об'єднаним повітряним командуванням у Рамштайні (Німеччина)», – йдеться у повідомленні.

Рішення ухвалене на тлі загострення ситуації на Близькому Сході та зростання ризиків для регіону. У провінції Адана, зокрема на авіабазі Інджирлік, уже дислокується військовий персонал США та інших країн Альянсу.

Туреччина, попри власні розробки у сфері протиповітряної оборони, досі значною мірою покладається на системи НАТО для захисту свого повітряного простору.

Нагадаємо, що 4 березня Туреччина повідомила про перехоплення іранської балістичної ракети, яка рухалася у напрямку турецького повітряного простору. Ракету своєчасно виявили та знищили підрозділи протиповітряної та протиракетної оборони НАТО, розгорнуті у Східному Середземномор’ї.