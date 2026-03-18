НАТО посилило ППО Туреччини додатковою системою Patriot: причина

Єгор Голівець
Єгор Голівець
НАТО посилило ППО Туреччини додатковою системою Patriot: причина
НАТО підсилило ППО Туреччини через ситуацію на Близькому Сході
Комплекс розміщують в Адані на тлі ескалації війни на Близькому Сході

НАТО вирішило додатково розгорнути систему протиповітряної оборони Patriot на півдні Туреччини для посилення захисту повітряного простору. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Міністерства оборони Туреччини.

НАТО посилило ППО Туреччини додатковою системою Patriot: причина фото 1
Зазначається, що ще одну систему Patriot направляють до провінції Адана, де вже розміщено аналогічний комплекс, який раніше прибув із Іспанії.

«З метою гарантування безпеки нашого повітряного простору та громадян, поряд з національними заходами, що вживаються, до наявної системи Patriot в Адані додатково розміщується ще одна система Patriot, визначена Об'єднаним повітряним командуванням у Рамштайні (Німеччина)», – йдеться у повідомленні.

Рішення ухвалене на тлі загострення ситуації на Близькому Сході та зростання ризиків для регіону. У провінції Адана, зокрема на авіабазі Інджирлік, уже дислокується військовий персонал США та інших країн Альянсу.

Туреччина, попри власні розробки у сфері протиповітряної оборони, досі значною мірою покладається на системи НАТО для захисту свого повітряного простору.

Нагадаємо, що 4 березня Туреччина повідомила про перехоплення іранської балістичної ракети, яка рухалася у напрямку турецького повітряного простору. Ракету своєчасно виявили та знищили підрозділи протиповітряної та протиракетної оборони НАТО, розгорнуті у Східному Середземномор’ї.

