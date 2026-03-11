Німецький суд поставив крапку у справі українського підлітка, який вчинив подвійне вбивство

У Німеччині українського підлітка визнали винним у вбивстві українки та її дитини

У Німеччині земельний суд міста Ессен визнав 16-річного українця винним у вбивстві 32-річної жінки з України та її однорічної доньки, йому загрожує до 10 років ув’язнення в колонії для неповнолітніх. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Der Spiegel.

Трагедія, що сталася влітку 2025 року в місті Дорстен, шокувала німецьку громаду своєю незрозумілою жорстокістю.

«Суд визнав доведеним, що підліток наприкінці червня 2025 року забив 32-річну жінку та її півторарічну доньку в лісистій місцевості поблизу Дорстена, Північний Рейн-Вестфалія», – йдеться в повідомленні.

Тіла жінки та дитини з численними травмами голови були знайдені в лісовому масиві неподалік від їхнього місця проживання. Слідство встановило, що підліток, який був знайомим родини, заманив їх до лісу, де спочатку вступив у статевий контакт із жінкою, а після цього до смерті забив її та маленьку дівчинку руками й ногами.

Попри те, що юнак наступного дня сам з'явився до поліції та зізнався у скоєному, він так і не зміг пояснити причини свого вчинку. Судова експертиза визнала його осудним, хоча мотив злочину залишився загадкою навіть для досвідчених детективів.

Підлітка визнали винним у подвійному вбивстві та присудили до 10 років в колонії для неповнолітніх. Через вік обвинуваченого судовий процес відбувався повністю за зачиненими дверима. Вирок ще не набрав законної сили.

«Главком» писав, що Німеччина залучила штучний інтелект до боротьби з організованою злочинністю. Зокрема, коли йдеться про відмиванням грошей, фінансові махінації та наркозлочинність. Також передбачено створення спільних центрів аналізу даних та слідчих груп для боротьби з відмиванням коштів і наркотрафіком.