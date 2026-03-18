«Переодружився у церкві». Кандидат до Антикорсуду видав низку курйозних пояснень

Олександр Леонов багато чого призабув у своїй біографії

Сьогодні, 18 березня, відбулося спеціальне спільне засідання Вищої кваліфікаційної комісії суддів та громадської ради міжнародних експертів, під час якого проходили співбесіду кандидати на посаду суддів Вищого антикорупційного суду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центр протидії корупції.

Центр протидії корупції повідомив, що співбесіду проходив суддя Хаджибейського суду Одеси Олександр Леонов. І під час неї значна частина питань стосувалася використання ним повного доступу до Єдиного державного реєстру судових рішень, майнових обставин та фінансових операцій.

Зокрема, під час співбесіди члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів запитали про понад 1000 запитів, які він здійснив в особистих інтересах, користуючись повним доступом до судового реєстру. Наприклад, Леонов шукав інформацію про свого брата, матір та дружину.

Суддя на це заявив, що нічого про це не знає, мовляв, хтось під його логіном заходить в реєстр. Тож подав заяву до правоохоронних органів,

Щоправда, Леонов потім зізнався, що інформацію про дружину таки шукав. Мовляв, вона – практикуючий юрист, тому шукав інформацію в реєстрі з метою уникнення конфлікту інтересів.

Але у Центрі протидії корупції заявляють, що дружина насправді колишня, бо Леонов з нею офіційно розлучився і навіть намагався позбавити батьківських прав щодо іншої дитини та отримати визнання через суд самостійного виховання трьох їхніх спільних дітей.

Під час співбесіди Леонов таки згадав, що офіційно розлучений, але вони «переодружились у церкві у 2025 році».

«Дуже зручна позиція: для питань опіки і суду - розлучений, для питань комісії – у шлюбі. До речі, в іншій частині співбесіди Леонов заявив, що дружина весь час здійснює догляд за дітьми. Тобто? А як же позови про позбавлення батьківських прав і самостійне виховання трьох дітей? Введення суду в оману?» – повідомили в антикорупційній організації.

Також під час співбесіди запитали про будинок під Одесою, який записаний на матір. Тут суддя Хаджибейського суду Одеси Леонов все списав на брата. Мовляв, гроші давав він. Як і на придбання квартири та автомобіля.

«Леонов також заявив членам комісії, що будинок зводили з 2015 по 2020 роки, хоча у нас є супутникові знімки, які свідчать про те, що дім будувався у 2021-2022 роках, а в 2020-му лише огородили ділянку», – зазначають у центрі.

Зауважимо, комісія суддів має перевірити усіх кандидатів на предмет доброчесності. Так, кандидат у судді вважається доброчесним, якщо немає серйозних сумнівів, що він чесний, незалежний, неупереджений, не бере хабарів, дотримується етики, бездоганно поводиться як на роботі, так і в особистому житті, а також що все його майно та спосіб життя відповідають офіційним доходам.

«Главком» писав, що в Україні розпочалися співбесіди з кандидатами на посади суддів Вищого антикорсуду та його Апеляційної палати. Громадська рада міжнародних експертів (ГРМЕ) звернулась до Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) із запитом скликати спеціальне спільне засідання (співбесіди), щоб оцінити відповідність кандидатів на посади суддів ВАКС критеріям доброчесності.

Тож за результатами спеціальних спільних засідань буде вирішено, чи відповідає кандидат вимогам доброчесності. При цьому для такого рішення потрібна більшість голосів від усіх присутніх – і від ВККС, і від експертів разом, але обов'язково, щоб за це проголосувала щонайменше половина міжнародних експертів. Якщо зрештою рішення не приймуть, кандидат автоматично вилетить з конкурсу.

До слова, кваліфікаційний іспит склали 73 кандидати.