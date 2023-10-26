Ірландія прийняла рекордну кількість біженців: де живуть українці

Кількість біженців у Ірландії незабаром сягне 100 тис осіб, третина із яких – молодше 20 років

За останніми даними Головного управління статистики Ірландії, станом на 8 жовтня 2023 року людям з України було видано 96,3 персональних номерів. Серед них 68% – дорослі віком від 20 років, 32% – молодші. Про це пише Tipperarylive.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У приватному житлі станом на 8 жовтня живуть 17,4 тис біженців з України. Для цього використовується 7,7 тис приватних приміщень, де господарі отримували виплату за прийом.

У той же час станом на 12 жовтня у закладах місцевих органів влади за схемою «Пропонуй житло» проживало 13, 9 тис українців. Раніше влада підрахувала, що за державні кошти в готелях та інших об'єктах розміщення проживає 73 тис біженців з України.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Понад 36 тис українців відвідали захід із підтримки працевлаштування від державної служби зайнятості Intreo. З них 61% (22, 3 осіб) зазначили, що незнання англійської мови є проблемою для працевлаштування. Наразі на курсах підвищення кваліфікації навчаються 12 тис українських біженців, з них на курсах англійської мови – 9425 осіб.

У той же час, третина українських біженців в Ірландії мають кваліфікацію. З 17, 5 тис осіб, які вказали свої попередні професії, «професіонали» були найбільшою групою (31%). Раніше повідомлялося, що близько 15 тисяч українців в Ірландії вже працевлаштовані, найбільше – у секторі гостинності.

Найбільше українців проживають в Ірландії у таких графствах як Дублін, Керрі, Корк, Донегол, Голуей та Клер.

До слова, українцям в Ірландії можуть запропонувати державне житло лише на три місяці, після чого їм доведеться шукати власне житло в приватному секторі оренди або взяти в заставу житло за програмою «Пропонуй житло». Ці зміни стосуватимуться лише новоприбулих до країни, пише Іrishexaminer.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Рішення про обмеження часу проживання має на меті привести пропозицію Ірландії у відповідність з іншими країнами ЄС.

Нещодавні зміни також призвели до обмеження тривалості відсутності українців у місцях проживання. Ті, хто залишає готелі на тривалий час, ризикують втратити своє місце, за винятком «надзвичайних обставин». Для біженців наразі призупинили право на відсутність протягом семи днів впродовж шести місяців.

Нагадаємо,частину українських біженців, які перебувають у Ірландії цієї осені, розмістили у наметах. За словами місцевої влади, коли стоїть завдання розмістити 93 тисячі біженців з України, доводиться використовувати всі варіанти, зокрема і такі. Про це пише видання RTE.

Читайте також: Три країни готові платити українцям за повернення додому