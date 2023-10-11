Рада пропонує оформляти спадщину онлайн

Автори документа переконані, що він значно спростить українцям життя

У Верховній Раді зареєстровали законопроєкт № 10134, який має спростити механізм приняття спадщини.

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Повідомляється, що станом на сьогодні процедура прийняття спадщини, до складу якої входить нерухоме майно, у разі проживання спадкодавця за межами України регулюється лише роз'ясненням Верховного Суду.

«Однак у Цивільному кодексі України – а він є основним регулятором приватних відносин – відповідні механізми прийняття спадщини не визначені та вимагають нормування», – зазначають автори документа.

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Якщо спадкоємець живий, але перебуває за межами України, вступити у спадщину він не може. Законопроєкт пропонує наступний механізм: той, хто приймає спадщину, пише заяву нотаріусу про прийняття спадщини за місцем її розташування.

Зазначається, що заяву можна буде подати як через довірену особу (рекомендованим листом із посвідченням підпису), так і через портал державних послуг «Дія» (з посвідченням підпису також через портал).

Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення багато українців зіткнулися з проблемою при отриманні спадщини, яка знаходиться на окупованих територіях. Експерти наголосили, що в умовах військового чи надзвичайного стану українці мають право звернутися до будь-якого нотаріуса в нашій країні для заведення спадкової справи, незалежно від місця відкриття спадщини.