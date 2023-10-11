Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Рада пропонує оформляти спадщину онлайн

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Рада пропонує оформляти спадщину онлайн
фото з відкритих джерел

Автори документа переконані, що він значно спростить українцям життя 

У Верховній Раді зареєстровали законопроєкт № 10134, який має спростити механізм приняття спадщини.

Повідомляється, що станом на сьогодні процедура прийняття спадщини, до складу якої входить нерухоме майно, у разі проживання спадкодавця за межами України регулюється лише роз'ясненням Верховного Суду.

«Однак у Цивільному кодексі України – а він є основним регулятором приватних відносин – відповідні механізми прийняття спадщини не визначені та вимагають нормування», – зазначають автори документа.

Якщо спадкоємець живий, але перебуває за межами України, вступити у спадщину він не може. Законопроєкт пропонує наступний механізм: той, хто приймає спадщину, пише заяву нотаріусу про прийняття спадщини за місцем її розташування.

Зазначається, що заяву можна буде подати як через довірену особу (рекомендованим листом із посвідченням підпису), так і через портал державних послуг «Дія» (з посвідченням підпису також через портал).

Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення багато українців зіткнулися з проблемою при отриманні спадщини, яка знаходиться на окупованих територіях. Експерти наголосили, що в умовах військового чи надзвичайного стану українці мають право звернутися до будь-якого нотаріуса в нашій країні для заведення спадкової справи, незалежно від місця відкриття спадщини. 

Теги: Верховна Рада українці майно спадщина

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Влада ще ніколи не мала в тотальному управлінні по суті один канал телебачення
Свобода слова в Україні: ілюзія чи реальність
21 вересня, 12:03
Мільйони українських дітей вимушено подорослішали за останній рік
Діти війни. Дорослі діти
28 вересня, 17:53
Комітет з питань свободи слова за результатами дослідження є найменш ефективним
Депутати ламають голови, що робити з комітетом Шуфрича: названі варіанти
21 вересня, 12:35
Українці можуть до півроку перебувати у таборі для біженців у Норвегії
Життя переселенців у Норвегії: яке житло та допомогу отримують українці
14 вересня, 09:57
Кирило Буданов нещодавно подав документи на вступ до аспірантури Острозької академії
Буданов розповів про своє навчання у Острозькій академії
23 вересня, 16:30
Українські біженці у Польщі залишаться без допомоги: названо терміни
Українські біженці у Польщі залишаться без допомоги: названо терміни
4 жовтня, 20:53
Українці виїздять із сусідньої Польщі
Погана новина для Польщі: українці масово виїздять, і ось чому
28 вересня, 08:52
Половина населення Польщі підтримує збереження тієї підтримки, яку зараз мають українські біженці в країні
Скільки поляків готові зупинити підтримку українців: результати соцопитування
6 жовтня, 15:21
Церемонія прощання проходить у Національній філармонії України
Хор ім. Верьовки заспівав на церемонії прощання з Ніною Матвієнко (відео)
Сьогодні, 12:13

Суспільство

Головний рабин України показав фото онуків, які ховаються від вибухів в Україні та Ізраїлі
Головний рабин України показав фото онуків, які ховаються від вибухів в Україні та Ізраїлі
Україна хоче до 2026 року навчити військових вільно володіти англійською
Україна хоче до 2026 року навчити військових вільно володіти англійською
Рада пропонує оформляти спадщину онлайн
Рада пропонує оформляти спадщину онлайн
Росіяни готують диверсії у Сумській області
Росіяни готують диверсії у Сумській області
Росіяни запустили снаряд з агітками на півдні України. Закінчилося курйозом (фото)
Росіяни запустили снаряд з агітками на півдні України. Закінчилося курйозом (фото)
Єдиний пункт пропуску між РФ та Україною не витримує потоку охочих виїхати
Єдиний пункт пропуску між РФ та Україною не витримує потоку охочих виїхати

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
54K
«У країні війна, а у вас – свято». Герой України звернувся до киян
35K
Кличко, Монатік та Зібров. Хто прийшов на похорон Ніни Матвієнко (фото)
18K
Ізраїль пояснив, чому не зміг захистити кордон – NYT
17K
Двоє місцевих жителів навели ракети на кафе у селі Гроза. Шокуюча переписка зрадників
7087
Міноборони Ізраїлю оголосило про перехід до повноцінного наступу на Газу
6337
11 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Метінвест порахував, скільки треба сталі для відбудови інфраструктури та будинків
Сьогодні, 13:48
Напруга на фронті зростає: понад 100 боїв за добу
Сьогодні, 07:11
В Україні очікуються сильні заморозки: прогноз погоди на 11 жовтня
Сьогодні, 04:42
11 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Материнська компанія «Київстару» остаточно залишила російський ринок. Заява компанії
Вчора, 16:51
Нічна атака «Шахедів» і майже 40 боїв: свіжі дані Генштабу
Вчора, 07:13

Прес-релізи

Форум «Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: курс на Відновлення України» відбудеться 9 жовтня
Форум «Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: курс на Відновлення України» відбудеться 9 жовтня
4 жовтня, 13:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту