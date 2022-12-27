Саміт миру. Як відреагували ООН і Росія на ініціативу України

В ООН дуже обережно відреагували на ідею України провести саміт миру

Україна пропонує до кінця лютого 2023 року провести раніше анонсований саміт щодо запропонованої Києвом «формули миру», в ролі посередника розглядається генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

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В ООН на цю ідею відреагували дуже обережно. «Як генеральний секретар багато разів говорив у минулому, він може стати посередником, тільки якщо всі сторони хочуть, щоб він був посередником», – заявила Associated Press представниця організації Флоренсія Сото Ніньо-Мартінес.

Своєю чергою заступник постійного представника Росії при ООН Дмитро Полянський висловився про цю ініціативу уїдливо. «Який може бути «саміт миру» без Росії? Ось без України його якраз уявити дуже просто», – написав він у своєму телеграм-каналі.

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Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Кремль не має наміру йти на переговори на умовах України, яка представить план закінчення війни на саміті миру. «Ми ніколи не дотримувалися чужих умов, орієнтувалися лише на свої цілі та на здоровий глузд», – заявив Пєсков у коментарі пропагандистським російським ЗМІ у відповідь на запитання, чи готова Москва йти на переговори на умовах України.

Нагадаємо, у зверненні до учасників саміту G20 президент України Володимир Зеленський озвучив українську формулу миру.

Раніше повідомлялось, що Сполучені Штати Америки та інші країни «Великої сімки» підтримують мирний план президента України Володимира Зеленського.