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Скільки українців підтримують удари по Росії: результати опитування

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Скільки українців підтримують удари по Росії: результати опитування
фото ілюстративне

13% українців вважають, що удари потрібно завдавати по всіх об'єктах, зокрема по населенню

Більшість українців (90%) вважають, що необхідно завдавати ударів по території Росії. Не підтримують такої ідеї 7% громадян. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Серед тих, хто підтримує завдання ударів, 38% вважають, що бити потрібно тільки по військових об'єктах. Майже стільки ж – 39% – говорять про завдання ударів по військових об'єктах та об'єктах енергетичної інфраструктури.

13% українців вважають, що удари потрібно завдавати по всіх об'єктах, зокрема по населенню.

Скільки українців підтримують удари по Росії: результати опитування фото 1

Удари по Росії підтримує у всіх регіонах України абсолютна більшість (89–92%).

Скільки українців підтримують удари по Росії: результати опитування фото 2

Навіть 15% з тих, хто готовий поступитися Кремлю територією в обмін на мир, все одно вважають за необхідне бити по Росії.

Скільки українців підтримують удари по Росії: результати опитування фото 3

Нагадаємо, сьогодні рівно рік, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україні. У всьому світі відбудуться велелюдні протести. До них мають долучитися як іноземці, так і українці, що нині вимушено опинилися за кордоном. Окремі акції у європейських столицях відбулися напередодні, у багатьох містах замайоріли синьо-жовті прапори.

Теги: війна росія окупанти Україна

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