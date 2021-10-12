Очільник Харківщини захворів на коронавірус

Тимчасовий голова Харківської ОДА «підхопив» Covid-19

Виконувач обов'язків голови Харківської обласної державної адміністрації Олександр Скакун захворів на коронавірус. За його словами, інфекція протікає легко і він продовжує контролювати роботу ОДА. Про це повідомляє Скакун у Facebook.

Він спростував чутки про те, що у нього «важка форма» коронавірусу.

«Щоб подібна інформація не поширювалася, повідомляю: у мене дійсно ковід. Самопочуття нормальне. У лікарні під киснем не лежу», – зазначив він, уточнивши, що лікується за рекомендаціями сімейного лікаря.

Скакун зазначив, що перебуває на лікарняному, але це не заважає йому віддалено контролювати роботу ОДА.

Поки Скакун хворіє, обов'язки голови ОДА виконує його заступник Михайло Черняк.

Нагадаємо, після призначення Олександра Скакуна виконуючим обов'язки голови Харківської обласної державної адміністрації почалися кадрові чистки місцевих чиновників.

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