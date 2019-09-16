Словаччина підтримує продовження санкцій проти Росії
Росія повинна виконувати мінські домовленості - Чапутова
Словаччина підтримує продовження санкцій проти Росії.
Про це заявила президент Словаччини Зузана Чапутова на спільній прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє РБК-Україна.
За її словами, Росія повинна виконувати мінські домовленості.
Як повідомлялося, сьогодні президент Володимир Зеленський зустрівся із президенткою Словаччини.
Нагадаємо, Чапутова стала п'ятим словацьким президентом і першою жінкою-президентом в історії Словаччини.
На виборах у березні за Чапутову проголосували 58,41% виборців, її суперник у другому турі - заступник голови Єврокомісії Марош Шефчович набрав 41,59%.