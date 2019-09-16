  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Суспільство

    Словаччина підтримує продовження санкцій проти Росії

    • Розсилка
    Словаччина підтримує продовження санкцій проти Росії

    Росія повинна виконувати мінські домовленості - Чапутова

    Словаччина підтримує продовження санкцій проти Росії.

    Про це заявила президент Словаччини Зузана Чапутова на спільній прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє РБК-Україна.

    За її словами, Росія повинна виконувати мінські домовленості.

    Як повідомлялося, сьогодні президент Володимир Зеленський зустрівся із президенткою Словаччини.

    Нагадаємо, Чапутова стала п'ятим словацьким президентом і першою жінкою-президентом в історії Словаччини.

    На виборах у березні за Чапутову проголосували 58,41% виборців, її суперник у другому турі - заступник голови Єврокомісії Марош Шефчович набрав 41,59%.

    Читайте також
    Росія санкції Словаччина Володимир Зеленський президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ