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Міністерка соцполітики розповіла, як повернути українців з-за кордону

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Міністерка соцполітики розповіла, як повернути українців з-за кордону
Частина громадян повернеться у тому числі й через скорочення соціальних виплат
фото з відкритих джерел

Українцям потрібна не лише безпека, але й житло та робота 

Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович в інтерв’ю «Espreso» заявила, що повернення громадян з-за кордону потребує комплексного рішення, оскільки людям потрібні не лише розмінування та армія, але й робота та житло.

«Зі свого боку ми хочемо, щоб повернулося якомога більше людей. І рішення тут може бути лише комплексним, тому що людям потрібна не тільки безпека, не тільки сильна армія та розмінування, а й житло, і робота. Зрозуміло, потрібні соціальні сервіси, бо потрібна реінтеграція», – підкреслила міністерка.

Жолнович додала, що після повернення з-за кордону українці зустрінуться із навченими соціальними працівниками, які зустрінуть, проведуть та допоможуть їм адаптуватися. Вона також висловила сподівання, що зміни із соціальними послугами стануть для громадян «приємним сюрпризом».

На думку Оксани Жолнович, однією з причин через яку українці будуть змушені повернутись додому, є скорочення соціальних виплат за кордоном.

«Це не довічна підтримка. Соцвиплати закінчуються, і далі потрібно працювати. Ми вже бачимо, що з Польщі дуже багато людей або повертаються, або їдуть у інші країни, бо в Польщі ця підтримка фактично припинилася», – зазначила міністерка.

Вона додала, що в інших країнах також почнеться скорочення соцвиплат для українців, в результаті чого якась частина громадян повернеться додому.

Нагадаємо, вже три держави платитимуть українським біженцям гроші за те, що ті повернуться на Батьківщину. Зокрема виплати можна буде отримати у Ірландії, Швейцарії та Норвегії.

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Теги: соцвиплати українці житло робота Оксана Жолнович новости Міністерство соціальної політики біженці

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