Міністерка соцполітики розповіла, як повернути українців з-за кордону

Українцям потрібна не лише безпека, але й житло та робота

Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович в інтерв’ю «Espreso» заявила, що повернення громадян з-за кордону потребує комплексного рішення, оскільки людям потрібні не лише розмінування та армія, але й робота та житло.

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«Зі свого боку ми хочемо, щоб повернулося якомога більше людей. І рішення тут може бути лише комплексним, тому що людям потрібна не тільки безпека, не тільки сильна армія та розмінування, а й житло, і робота. Зрозуміло, потрібні соціальні сервіси, бо потрібна реінтеграція», – підкреслила міністерка.

Жолнович додала, що після повернення з-за кордону українці зустрінуться із навченими соціальними працівниками, які зустрінуть, проведуть та допоможуть їм адаптуватися. Вона також висловила сподівання, що зміни із соціальними послугами стануть для громадян «приємним сюрпризом».

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На думку Оксани Жолнович, однією з причин через яку українці будуть змушені повернутись додому, є скорочення соціальних виплат за кордоном.

«Це не довічна підтримка. Соцвиплати закінчуються, і далі потрібно працювати. Ми вже бачимо, що з Польщі дуже багато людей або повертаються, або їдуть у інші країни, бо в Польщі ця підтримка фактично припинилася», – зазначила міністерка.

Вона додала, що в інших країнах також почнеться скорочення соцвиплат для українців, в результаті чого якась частина громадян повернеться додому.

Нагадаємо, вже три держави платитимуть українським біженцям гроші за те, що ті повернуться на Батьківщину. Зокрема виплати можна буде отримати у Ірландії, Швейцарії та Норвегії.