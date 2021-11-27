«Слуга народу» пропонує захистити людей з нетрадиційною орієнтацією штрафами

Депутат вважає, що ЛГБТ-спільнота сама провокує агресію проти себе

На думку депутата від «Слуги народу» Георгія Мазурашу, подані ним із однодумцями законопроєкти, що передбачають покарання за «пропаганду відхилень» від традиційних цінностей, не обмежують права громадян, адже у них йдеться виключно про заборону пропаганди ЛГБТ. Про це народний обранець розповів в інтерв’ю «Главкому».

«Нехай собі сплять з ким хочуть. Просто не треба кричати, що ці відхилення – це норма, це добре. Вкотре наголошую: у нас суспільство доволі толерантне до цих категорій. А жорстке несприйняття і навіть агресію викликають якраз ті паради та інші спроби пропагувати ці явища», – вважає народний обранець.

На переконання депутата, саме агресивна пропаганда призводить до негативного ставлення українського суспільства, яке взагалі-то є толерантним та терплячим, до ЛГБТ.

«Для цього потрібна проста річ – не пропагувати гомосексуалізм і трансгендеризм. Тоді вони будуть далі собі спокійно жити своїми інтересами, не отримуючи агресію з боку суспільства. Так що ті категорії самі мали би бути зацікавлені в ухваленні таких змін, аби відбити охоту провокувати агресію проти «таких», – підсумував народний обранець.

Нагадаємо, четверо народних депутатів від партії «Слуга народу» і член фракції «За майбутнє» внесли до парламенту кілька законопроєктів, які передбачають покарання за «пропаганду відхилень» від традиційних цінностей, зокрема гомосексуалізму таі трансгендизму. В разі ухвалення документів, українське законодавство в частині обмеження людей з нетрадиційною орієнтацією стане дуже схожим на російське.

Запропоновані законопроєкти містять чимало суперечливих тверджень. Зокрема, його автори прирівнюють толерування людей з нетрадиційною орієнтацією до комунізму іта фашизму, ідеологій, які заборонені в Україні.

Також автори законодавчих змін стверджують, що нібито в Україні йде пропаганда педофілії, а і сприяють цьому саме гомосексуалісти і трансгендери. «Заборонити проведення так званого «гей-параду», потрібно, щоб пропаганда педофілії, гомосексуалізму та трансгендеризму була заборонена законом», ідеться в пояснювальній записці. При цьому нинішня редакція ст. 156 Кримінального кодексу, наприклад, уже встановлює відповідальність за розбещення неповнолітніх. І додаткових уточнень, як кажуть юристи, не потребує.

Попри це законодавці пропонують штрафувати за пропаганду на 15 тис. грн фізичних осіб і на 51 тис. грн юридичних осіб. УВ разі скоєння порушення повторно штрафи збільшуються до 51 і 85 тис. грн відповідно.