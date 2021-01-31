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    Суспільство

    Сніг та ожеледиця: прогноз погоди в Україні 31 січня

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    У Сумській та Чернігівській областях &ndash; сніг. - Сніг та ожеледиця: прогноз погоди в Україні 31 січня
    У Сумській та Чернігівській областях – сніг.

    У Києві денна температура повітря складе від 0 до -2 градусів

    У більшості регіонів України очікується мінлива хмарність, на сході та півночі пройде сніг, на дорогах ожеледиця. Температура коливатиметься від -1 градусів на заході, в центрі та півночі до +8 на півдні, зокрема у Криму.

    Про це повідомляє Український гідрометцентр.

    Так, на заході країни синоптики прогнозують від -1 до +3 градусів вдень, вночі похолодає до -5 градусів.

    На півдні вдень від +2 до +6 градусів вище нуля, вночі – від 0 до +3. На сході стовпчик термометра покаже до +5 градусів вдень, а вночі температура складе 2...4 градусів з позначкою «плюс». У Луганській та Харківській областях очікується мокрий сніг.

    У центрі і на півночі країни – від -1 до -3 градусів вдень, вночі в північних регіонах буде холодніше – від -3 до -5 градусів.

    Прогноз погоди в Україні на 31 січня
    Прогноз погоди в Україні на 31 січня

    У Сумській та Чернігівській областях – сніг.

    У Києві в цей день денна температура повітря складе від 0 до -2 градусів. Вночі температура опуститься до -5.

    Нагадаємо, під кінець січня Україну засипали сильні снігопади: у багатьох областях через негоду обмежено рух, знеструмлено села, порушено роботу інфраструктури в містах.

    У Києві прибирання вулично-дорожньої мережі від снігу, а також обробка протиожеледними засобами не припиняється.

    В Одесі зламані під вагою льоду дерева пошкодили будинки, автомобілі, міську теплотрасу та інші об'єкти. У місті весь день 28 січня намагалися усунути наслідки удару стихії.

    У Миколаївській області за добу зі снігових заметів тут витягли вісім вантажних автомобілів і 42 легкових, а також три машини швидкої допомоги.

    Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр снігопад повітря
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