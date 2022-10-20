Сухо лише на заході України: прогноз погоди на 20 жовтня

Найпрохолодніше у цей день буде на Волині

Сьогодні пайже по всій Україні пройдуть дощі

В Україні сьогодні, 20 жовтня, у більшості регіонів України очікуються дощі. Лише на заході країни буде суха і сонячна погода. Про це повідомляє meteoprog.ua.

За даними синоптиків, сьогодні в більшості регіонів пройдуть дощі. Майже по всій країні очікується мінлива хмарність. У четвер, 20 жовтня, незначні опади пройдуть на півночі та сході країни. Також слід очікувати опадів у Криму. Вітер південно-східний, 5 - 10 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +2…+10 °С. Вдень максимальні значення досягнуть +9…+16 °С.

Найпрохолодніше буде на Волині +2…+9 °С, найтепліше – на півдні України: у Миколаєві та Одесі +9…+16 °С.

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, у грудні майже по всій території України пануватиме плюсова температура. Водночас справжня зимова погода та морози завітають вже у січні.

Відомо, що 18 вересня в Україні випав перший сніг. Це сталося на горі Піп Іван.