Майже добу провела на кордоні. Українку не пустили до Польщі

Українку повернули назад на польському кордоні після тривалого очікування та численних перевірок

Любов Антонову разом з іншими пасажирами розвернули на польському кордоні. У мережі її історія викликала жваве обговорення

Українка Любов Антонова, яка їхала до Польщі, поскаржилася, що її разом з іншими пасажирами повернули назад на польському кордоні після тривалого очікування та численних перевірок. За її словами, на всю дорогу й перетин кордону вона витратила майже 24 години та дісталася до Варшави із суттєвим запізненням. Як інформує «Главком», про свою ситуацію дівчина розповіла в Instagram.

Як розповіла українка, вона подорожувала трансфером і спершу провела на кордоні приблизно шість-сім годин. Після цього транспорт скерували на додатковий огляд, який тривав ще близько півтори години. Під час перевірки, за її словами, прикордонники оглянули весь багаж пасажирів.

«На ямі нас всіх перевірили, всі сумки, всі валізи», – зазначила українка.

Крім того, за словами авторки відео, у польських прикордонників виникли питання до одного з пасажирів через камеру вартістю орієнтовно дві тисячі євро. Згодом транспортний засіб не пройшов ваговий контроль.

«Штраф три тисячі злотих компанії і нас повернули в Україну», – додає дівчина.

Після цього, за її словами, пасажири вдруге проходили процедуру перетину кордону – уже на іншому великому автобусі.

У коментарях під відео користувачі соцмереж розділилися в думках.

«Як це ви їхали трансфером? Знаєте що таке трансфер? Перевірка на ямі теж норм, якщо є підозри. Ви не пройшли по вазі, які питання до прикордонників?», – зазначила одна з користувачок Instagram.

«У 2023 році їхала машиною в Польщу, була зелена карта, але не роздруківка, а в телефоні, попала на зміну до польки, всі нерви мені вимотала за ту роздруківку, повернула мене назад в Україну, їхали ми через Смільницю, добре що недалеко від кордону була АЗС і був принтер, роздрукували зелену карту, потім приїхали до кордону знову, вистояли перезмінку, і що цікаво, показую роздруківку пану, а він каже не треба. Як на яку зміну попадеш. Є лояльні, а є такі, як у вашому випадку, приставучі», – розповіла інша коментаторка.

«Те саме було і зі мною, тільки два роки тому. Я на кордоні простояла вісім годин, а потім заново ще шість годин», – заявила користувачка мережі.

