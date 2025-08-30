Головна Скотч Курйоз
Дніпрянка тримає у квартирі дику качку

Кря знайшли два місяці тому біля річки
Улюблений делікатес Кря – черв’яки

Дніпрянка Олена завела собі домашнього улюбленця – дику качку на прізвисько Кря. Жінка знайшла птаха два місяці тому, коли відпочивала біля річки. Як інформує «Главком», про це йдеться у сюжеті «Суспільного».

«Воно вже було замерзло, самостійно не могло знайти місце, де вийти на берег. Шукало, де зігрітися. То ми з подругою взяли, пригріли», – говорить Олена.

За її словами, знайомі зооволонтери підказали: покинуте каченя в природі може не вижити, тож жінка вирішила забрати його додому. Тепер качка, яка отримала прізвисько Кря, живе у багатоповерхівці – у квартирі на четвертому поверсі.

Власниця незвичного домашнього улюбленця зазначила: птах ще молодий, тому стать визначити складно. Годують качку відварними крупами, овочами та фруктами. Улюблений делікатес – черв’яки.

Олена щодня вигулює свого домашнього улюбленця
«Те, що качка живе в квартирі, дуже всіх дивує, але насправді нічого такого в цьому немає. Якщо ти її годуєш, прибираєш, то вона собі знаходить місце улюблене, де вона хоче поспати, поїсти. Вона як звичайна домашня тварина», – сказала Олена.

Вона додала: вигулює качку щодня, замість повідця для перенесення використовує кошик. Спочатку птах снідає травою, потім за розкладом – водні процедури у річці.

«Як повноцінний член сімʼї»: у дніпрянки Олени вдома живе дика качка

Кря, зазначила Олена, вже став частиною родини, віддавати його не планують. Вдома він прекрасно ладнає з двома котами та папугами. Проте, говорить жінка, якщо побачить, що птаху потрібна свобода і він хоче в дику природу – готова його відпустити.

Нагадаємо, на початку липня у Кривому Розі дружина військового Оксана Корнух відкрила кафе з п’ятьма камерунськими козами. Власниця створила цей простір після поїздки до Данії, де побачила користь для дітей від спілкування з тваринами. Каже: хоче, аби люди мали місце, де можуть відпочити, відволіктися від постійних тривог та обстрілів.

Раніше на сайті Київської міської ради з'явилася петиція, яка закликає владу втрутитися в ситуацію з випасом кіз на прибудинкових територіях. Автори звернення, мешканці будинку на вулиці Анни Ахматової, 35-А, та сусідніх будинків, скаржаться на систематичне порушення правил благоустрою.

Також у Рівному поліцейські прибули на виклик через повідомлення про зникнення домашнього улюбленця. Як з’ясувалося, інцидент стосувався хом’яка, власником якого був шестирічний хлопчик.

