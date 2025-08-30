Дніпрянка тримає у квартирі дику качку

Улюблений делікатес Кря – черв’яки

Дніпрянка Олена завела собі домашнього улюбленця – дику качку на прізвисько Кря. Жінка знайшла птаха два місяці тому, коли відпочивала біля річки. Як інформує «Главком», про це йдеться у сюжеті «Суспільного».

«Воно вже було замерзло, самостійно не могло знайти місце, де вийти на берег. Шукало, де зігрітися. То ми з подругою взяли, пригріли», – говорить Олена.

За її словами, знайомі зооволонтери підказали: покинуте каченя в природі може не вижити, тож жінка вирішила забрати його додому. Тепер качка, яка отримала прізвисько Кря, живе у багатоповерхівці – у квартирі на четвертому поверсі.

Власниця незвичного домашнього улюбленця зазначила: птах ще молодий, тому стать визначити складно. Годують качку відварними крупами, овочами та фруктами. Улюблений делікатес – черв’яки.

Олена щодня вигулює свого домашнього улюбленця фото: suspilne.media

«Те, що качка живе в квартирі, дуже всіх дивує, але насправді нічого такого в цьому немає. Якщо ти її годуєш, прибираєш, то вона собі знаходить місце улюблене, де вона хоче поспати, поїсти. Вона як звичайна домашня тварина», – сказала Олена.

Вона додала: вигулює качку щодня, замість повідця для перенесення використовує кошик. Спочатку птах снідає травою, потім за розкладом – водні процедури у річці.

Кря, зазначила Олена, вже став частиною родини, віддавати його не планують. Вдома він прекрасно ладнає з двома котами та папугами. Проте, говорить жінка, якщо побачить, що птаху потрібна свобода і він хоче в дику природу – готова його відпустити.

