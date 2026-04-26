США дозволили Мадуро використовувати держкошти Венесуели для оплати адвокатів

Аліна Самойленко
фото: Bloomberg

Раніше хід справи поваленого венесуельського президента гальмувався через суперечки щодо оплати роботи юристів

Влада Сполучених Штатів надала дозвіл колишньому президенту Венесуели Ніколасу Мадуро та його дружині Сілії Флорес фінансувати свій юридичний захист за рахунок заморожених державних активів Венесуели. Як повідомляє Bloomberg, це рішення Управління з контролю за іноземними активами розблокувало судовий процес у справі про наркоторгівлю, який тривалий час залишався призупиненим, передає «Главком».

Подружжя було затримане на початку січня під час операції американських військових у Каракасі, проте хід справи гальмувався через суперечки щодо оплати роботи юристів.

Спочатку Вашингтон забороняв доступ до венесуельських коштів, аргументуючи це збереженням ефективності економічних санкцій. У відповідь команда захисту вимагала закриття справи, називаючи такі обмеження порушенням права на справедливий суд. Під час слухань федеральний суддя Альвін Геллерштейн поставив під сумнів позицію обвинувачення, вказавши на продовження торговельних відносин між країнами, що зрештою змусило владу США видати оновлені ліцензії на використання активів.

Після отримання доступу до коштів Мадуро та Флорес погодилися відкликати свою заяву про відхилення обвинувального акту. Федеральний прокурор Мангеттена Джей Клейтон підтвердив суду, що тепер перешкод для продовження процесу немає. Це рішення відкриває шлях до відновлення історичного суду в Нью-Йорку, який раніше вважався неможливим через фінансові обмеження для підсудних.

Нагадаємо, США провели масштабну операцію у Венесуелі, унаслідок якої затримано очільника країни Ніколаса Мадуро. Президент США Дональд Трамп заявив, що диктатора Венесуели разом із дружиною Силією Флоренс захопили та вивезли з країни.

До слова, президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва заявив, що колишнього лідера Венесуели Ніколаса Мадуро мають судити на батьківщині, а не за кордоном.

Читайте також

17 квітня Тегеран відновив судноплавство через Ормузьку протоку на час перемир’я між Ізраїлем та Ліваном, однак уже 18 квітня знову заблокував його
Іран знову закрив Ормузьку протоку
18 квiтня, 11:50
У відомстві пояснили, що прагнуть забезпечити доступ до нафти для країн, які її потребують
США дали зелене світло на продаж російської нафти: до коли діятиме виняток
18 квiтня, 09:59
Якщо Іран протистояв сильнішій армії, то Тайвань теж може. Пояснення NYT
Якщо Іран протистояв сильнішій армії, то Тайвань теж може. Пояснення NYT
18 квiтня, 07:43
Зінченко оголосив голодування під час чергового засідання суду
Фігурант справи про вбивство Фаріон оголосив голодування
17 квiтня, 18:41
У США відреагували на рішення Трампа про перемир'я з Іраном
Перемир'я Трампа з Іраном викликало суперечки серед американських політиків
8 квiтня, 04:45
CNN: Трамп перекладає на Європу наслідки війни з Іраном
CNN: Трамп перекладає на Європу наслідки війни з Іраном
3 квiтня, 01:45
Колишній посол України у Сполучених Штатах Америки Юрій Щербак
Експосол в США обурений тим, що Україна досі не розірвала дипломатичні стосунки з країною-союзницею Путіна
1 квiтня, 08:25
Папа Римський закликав Трампа зупинити війну в Ірані
Папа Римський закликав Трампа зупинити війну в Ірані
1 квiтня, 04:32
Рубіо зробив заяву про можливий перерозподіл зброї для України
США погрожують Україні? Держсекретар США озвучив гучну заяву
27 березня, 20:20

Політика

США дозволили Мадуро використовувати держкошти Венесуели для оплати адвокатів
США дозволили Мадуро використовувати держкошти Венесуели для оплати адвокатів
Чи витримає економіка Ірану тиск США? Аналіз CNN
Чи витримає економіка Ірану тиск США? Аналіз CNN
Пакистан заявив про готовність сприяти переговорам між Іраном та США
Пакистан заявив про готовність сприяти переговорам між Іраном та США
Нетаньягу наказав посилити удари по «Хезболлі» в Лівані попри режим припинення вогню
Нетаньягу наказав посилити удари по «Хезболлі» в Лівані попри режим припинення вогню
Трамп заявив, що Іран надав нову пропозицію після скасування візиту американської делегації
Трамп заявив, що Іран надав нову пропозицію після скасування візиту американської делегації
Експосол України в Білорусі пояснив, кого насправді залякує Лукашенко своїми войовничими діями
Експосол України в Білорусі пояснив, кого насправді залякує Лукашенко своїми войовничими діями

Новини

«Карпати» розгромили «Рух» у дербі Львова в Прем'єр-лізі
Вчора, 19:57
Яремчук дублем доклався до перемоги «Ліона» в чемпіонаті Франції
Вчора, 17:58
Грав у Росії та НБА. Що відомо про нового героя «Холостяка» Кравцова
Вчора, 15:55
В Україні місцями невеликий дощ: погода на 25 квітня 2026
Вчора, 05:59
Мале дербі Львова завершилося масовою бійкою футболістів
24 квiтня, 22:15
Збірна України отримала черговий варіант спаринг-партнера на літо
24 квiтня, 21:25

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
