США дозволили Мадуро використовувати держкошти Венесуели для оплати адвокатів

Раніше хід справи поваленого венесуельського президента гальмувався через суперечки щодо оплати роботи юристів

Влада Сполучених Штатів надала дозвіл колишньому президенту Венесуели Ніколасу Мадуро та його дружині Сілії Флорес фінансувати свій юридичний захист за рахунок заморожених державних активів Венесуели. Як повідомляє Bloomberg, це рішення Управління з контролю за іноземними активами розблокувало судовий процес у справі про наркоторгівлю, який тривалий час залишався призупиненим, передає «Главком».

Подружжя було затримане на початку січня під час операції американських військових у Каракасі, проте хід справи гальмувався через суперечки щодо оплати роботи юристів.

Спочатку Вашингтон забороняв доступ до венесуельських коштів, аргументуючи це збереженням ефективності економічних санкцій. У відповідь команда захисту вимагала закриття справи, називаючи такі обмеження порушенням права на справедливий суд. Під час слухань федеральний суддя Альвін Геллерштейн поставив під сумнів позицію обвинувачення, вказавши на продовження торговельних відносин між країнами, що зрештою змусило владу США видати оновлені ліцензії на використання активів.

Після отримання доступу до коштів Мадуро та Флорес погодилися відкликати свою заяву про відхилення обвинувального акту. Федеральний прокурор Мангеттена Джей Клейтон підтвердив суду, що тепер перешкод для продовження процесу немає. Це рішення відкриває шлях до відновлення історичного суду в Нью-Йорку, який раніше вважався неможливим через фінансові обмеження для підсудних.

