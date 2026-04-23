Справа про вимагання $30 тис. в Одесі: суд обрав запобіжні заходи військовим ТЦК

В Одесі 21 квітня було затримано представників ТЦК та СП і поліцейського, які підозрюються у вимаганні коштів

У Хаджибейському суді Одеси 23 квітня обрали запобіжні заходи поліцейському та чотирьом військовослужбовцям Пересипського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Їх затримали 21 квітня співробітники Служби безпеки України під час спецоперації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне».

Підозрювані:

Першим, кому обрали запобіжний захід, став 28-річний військовослужбовець ТЦК Олексій. Він заявив, що їм наказали поїхати й забрати людину, яка перебувала в розшуку. За його словами, їхня група оповіщення грошей не брала й нікого не била. Йому обрали запобіжний захід – тримання під вартою на 60 днів без права застави. В'ячеслав – другий підозрюваний військовослужбовець ТЦК. Він 2000 року народження. За його словами, він не заштовхував потерпілого до автомобіля й не знав про гроші. Йому обрали запобіжний захід – тримання під вартою на 60 днів без права застави. Третій підозрюваний – 32-річний військовослужбовець ТЦК Максим. Чоловік розповів що керував машиною, де перебував потерпілий. Він заперечує свою причетність до вимагання грошей і стверджує, що не бачив їх до моменту обшуку. Йому обрали запобіжний захід – тримання під вартою на 60 днів без права застави. Четвертим підозрюваним є 45-річний дільничий Сергій. Він заявив, що потерпілий зазнав тілесних ушкоджень у момент, коли його витягували з мікроавтобуса під час спецоперації. За його словами, він перебував на задньому сидінні та бачив, як чоловіка силоміць утримували, під час чого той і отримав травми. Правоохоронцю обрали запобіжний захід – тримання під вартою на 60 днів без права застави. П’ятий підозрюваний – 40-річний військовослужбовець ТЦК Володимир. Чоловік відмовився коментувати перебіг подій. Йому обрали запобіжний захід – тримання під вартою на 60 днів без права застави.

П’ятьом підозрюваним інкримінують дві статті Кримінального кодексу: ч. 2 ст. 146 – незаконне позбавлення волі або викрадення людини, вчинене за обтяжуючих обставин; ч. 4 ст. 187 – розбій, вчинений групою осіб із застосуванням насильства.

У разі доведення вини чоловікам загрожує позбавлення волі на строк до 15 років із конфіскацією майна.

Нагадаємо, головне управління внутрішньої безпеки СБУ та Національна поліція за сприяння головнокомандувача ЗСУ та керівництва Сухопутних військ нейтралізували в Одесі організоване злочинне угруповання, до якого входили співробітники місцевого ТЦК.

Як встановило розслідування, фігуранти вимагали гроші з людей. У разі відмови – вчиняли насильство та погрожували потерпілим відправити їх «штурмовиками на передову» у прискореному режимі.

Згодом уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець прокоментував затримання в Одесі представників ТЦК та СП, які підозрюються у вимаганні коштів.