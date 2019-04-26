Зеленський розповів, чому навчила Чорнобильська аварія



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Щодо 33-ї річниці аварії на ЧАЕС Зеленський написав не зранку, як усі політики, а вже близько 15 години Фото: Станіслав Груздєв, "Главком"

Новообраний кандидат назвав два уроки для українців

Держава завжди повинна бути чесною щодо громадян. Це один з уроків, яким трагедія на Чорнобильській АЕС навчила українців, написав Володимир Зеленський в Facebook.

«Перше. Держава завжди повинна відверто говорити з людьми. Неприпустимо приховувати від громадян правду, хоч би якою гіркою вона була», - вважає новообраний президент.

Також катастрофа, на його думку, навчила, що «згуртувавшись і об’єднавшись, люди здатні приборкати й зупинити будь-яке лихо».

«Ми не маємо права забувати ці уроки, щоб не допустити подібного у майбутньому. Вічна пам'ять загиблим. Схиляю голову перед подвигом героїв-лiквiдаторів», - сказав в кінці Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні 33-я річниця аварії на Чорнобильській АЕС.

В радянських ЗМІ про аварію на атомній станції почали розповідати тільки через три дні, і то тільки із-за повідомлень у західній пресі.