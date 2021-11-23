У США вартість вечері на День подяки стане найдорожчою за 35 років

Святкові страви подорожчали на майже 15%

Вартість вечері на День подяки, який будуть відзначати в США у четвер, 25 листопада, обійдеться американцям цьогоріч у середньому в $53,31, що на 14% більше торішньої вартості, що становить $46,90, показали результати дослідження American Farm Bureau Federation (AFBF).

Сума стала рекордною за весь період з початку проведення щорічних досліджень AFBF – з 1986 року.

У список складових вечері увійшли такі продукти і страви: індичка, батат, булочки з маслом, горох, журавлина, овочева тарілка, гарбузовий пиріг зі збитими вершками, кава і молоко. Кількість продуктів було розраховано на 10 персон.

Водночас якщо в стандартний набір додати також шинку, картоплю і заморожену стручкову квасолю, то вартість вечері зросте на $15,41, до $68,72, що також на 14% більше торішнього рівня.

«Кілька факторів вплинули на зростання показника в цьому році. Вони охоплюють потрясіння в економіці США, проблеми в ланцюжках поставок, інфляційний тиск, складність прогнозування попиту під час пандемії Covid-19, а також високий попит на продукти харчування у світі, особливо на м'ясо», – зазначила провідна економістка AFBF Вероніка Най.

Крім того, збільшення внаслідок пандемії кількості людей, які готують самостійно вдома, призвело до зростання попиту на продукти в супермаркетах і, як результат, до підвищення цін щодо рівня допандемійного 2019 року, додала Най.

Традиційно на індичку припадає велика частина від вартості продуктів на День подяки. Цього року семикілограмова індичка обійдеться американцям в середньому в $23,99, або $1,5 за 1 фунт (453 грами), що на 24% більше торішньої вартості. Однак AFBF наголосила, що її волонтери звіряли ціни в магазинах країни в період з 26 жовтня до 8 листопада – до початку періоду передсвяткових знижок. Тому для тих, хто не купив індичку заздалегідь, вона може виявитися трохи дешевше.

Міністерство сільського господарства США, у свою чергу, опублікувало власні розрахунки вартості святкової вечері.

Згідно з ними, вартість вечері, що складається з п'ятикілограмової індички, батату, картоплі, журавлини, стручкової квасолі і галону молока, зросла на 5% порівняно з минулим роком. Вартість 1 фунта індички в цих розрахунках становила 88 центів, що базується на даних AMS Market News Retail Reports за тиждень, що закінчився 12 листопада.

«Ми знаємо, що навіть невелике збільшення ціни може негативно позначитися на сімейних бюджетах, тому ми робимо кроки для пом'якшення ситуації. Провідні постачальники індички в країні впевнені, що кожне сімейство зможе отримати індичку на свій святковий стіл, а найбільша обійдеться їм на долар дорожче, ніж минулого року», – заявив міністр сільського господарства США Том Вілсек.

Нагадаємо, діюча при ООН Продовольча і сільськогосподарська організація Об'єднаних Націй (ФАО) повідомила, що в жовтні ціни на продукти харчування у світі зросли на 3%, а за рік – на 30% і досягли найвищого рівня із липня 2011 року.

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