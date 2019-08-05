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    Суспільство

    Сьогодні друга річниця гибелі Ірини Бережної

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    Сьогодні друга річниця гибелі Ірини Бережної
    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    Два роки тому загинула Ірина Бережна

    Два роки тому в Хорватії під час ДТП загинула народна депутатка VI і VII скликань від Партії регіонів Ірина Бережна.

    Як повідомлялось, 5 серпня 2017 року водій, який віз Бережну з донькою, швидше за все, не впорався з керуванням, і машина врізалася в стовп. Депутатка і водій загинули на місці. Дочка Бережної Даніелла тоді отримала незначні травми, тому що сиділа ззаду в автокріслі.

    Бережна вперше потрапила в Раду в 2007 році за списками Партії регіонів (№151). А в 2012 році – по мажоритарному округу №169 (Харківщина).

    Була відома своїми антиукраїнською позицією. Виступала проти впровадження українського дубляжу в кінопрокаті.

    Бізнесмен Борис Фуксман, який є батьком Даніелли Бережної, судився з матір’ю Іриниза доньку.

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    Борис Фуксман на прощанні з Бережною 10 серпня 2017 року
    Сьогодні друга річниця гибелі Ірини Бережної
    Сьогодні друга річниця гибелі Ірини Бережної
    Сьогодні друга річниця гибелі Ірини Бережної
    Сьогодні друга річниця гибелі Ірини Бережної
    Сьогодні друга річниця гибелі Ірини Бережної
    Сьогодні друга річниця гибелі Ірини Бережної
    Сьогодні друга річниця гибелі Ірини Бережної
    Сьогодні друга річниця гибелі Ірини Бережної
    Сьогодні друга річниця гибелі Ірини Бережної
    Сьогодні друга річниця гибелі Ірини Бережної
    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    Нагадаємо, в листопаді минулого року СБУ провела обшуки в квартирі Олени Бережної. В СБУ пояснили, що їх співробітники проводили у Києві обшуки у осіб, які сприяли спецслужбам країни-агресора у реалізації плану з дестабілізації суспільно-політичної ситуації в Україні.

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