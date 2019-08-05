Сьогодні друга річниця гибелі Ірини Бережної



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Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Два роки тому загинула Ірина Бережна

Два роки тому в Хорватії під час ДТП загинула народна депутатка VI і VII скликань від Партії регіонів Ірина Бережна.

Як повідомлялось, 5 серпня 2017 року водій, який віз Бережну з донькою, швидше за все, не впорався з керуванням, і машина врізалася в стовп. Депутатка і водій загинули на місці. Дочка Бережної Даніелла тоді отримала незначні травми, тому що сиділа ззаду в автокріслі.

Бережна вперше потрапила в Раду в 2007 році за списками Партії регіонів (№151). А в 2012 році – по мажоритарному округу №169 (Харківщина).

Була відома своїми антиукраїнською позицією. Виступала проти впровадження українського дубляжу в кінопрокаті.

Бізнесмен Борис Фуксман, який є батьком Даніелли Бережної, судився з матір’ю Іриниза доньку.

Нагадаємо, в листопаді минулого року СБУ провела обшуки в квартирі Олени Бережної. В СБУ пояснили, що їх співробітники проводили у Києві обшуки у осіб, які сприяли спецслужбам країни-агресора у реалізації плану з дестабілізації суспільно-політичної ситуації в Україні.

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