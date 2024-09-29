Сьогодні в Україні відзначають День пам'яті жертв Бабиного Яру

Події в Бабиному Яру залишаються одними із найбільш кривавих символів Голокосту

Щорічно 29 вересня в Україні проходять заходи, присвячені пам'яті жертвам Бабиного Яру. Цей день є важливим етапом у вшануванні пам'яті мільйонів людей, які загинули під час Голокосту та політичних репресій, що мали місце в Україні під час Другої світової війни. Про це повідомляє Інститут національної пам'яті.

Офіційне відзначення дня пам'яті



У 2005 році, згідно з указом Президента України, 29 вересня було офіційно проголошено Днем пам'яті жертв Бабиного Яру. Цей день встановлено для того, щоб вшанувати пам'ять про загиблих і привернути увагу суспільства до важливості пам'яті про минуле. Саме в цей день 1941 року відбулася одна з найбільших масових страт в історії України, коли німецькі нацисти розстріляли понад 33 тисячі євреїв за два дні.

Бабин Яр: історія трагедії



Бабин Яр – це урочище, розташоване на північному заході Києва, яке стало символом жахливих злочинів, скоєних під час Голокосту. У вересні 1941 року, після окупації Києва нацистами, почалася масова депортація та знищення єврейського населення. Спочатку жертв вивозили за місто, але в скорому часі вирішили проводити страти прямо у Бабиному Яру.

фото з відкритих джерел

Протягом лише кількох днів у Бабиному Яру були розстріляні тисячі людей. Серед них були жінки, діти, старі, і ті, хто намагався захистити їх. Це місце стало символом не лише єврейського геноциду, а й численних інших злочинів, скоєних під час війни. За різними оцінками, за час німецької окупації, в Бабиному Яру загинули близько 100 тисяч людей, включаючи українців, ромів, та представників інших національностей.

Після війни Бабин Яр довгий час залишався забутим. Лише в 1960-х роках почалися перші спроби вшанувати пам'ять загиблих. У 1976 році на місці трагедії був встановлений пам'ятник. Проте справжнє визнання цієї трагедії почалося лише у 1990-х роках, коли Україна здобула незалежність. Сьогодні Бабин Яр є місцем пам'яті, де проводяться меморіальні заходи, виставки, та наукові дослідження, присвячені темі Голокосту.