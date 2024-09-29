Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Сьогодні в Україні відзначають День пам'яті жертв Бабиного Яру

Степан Гафтко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Сьогодні в Україні відзначають День пам'яті жертв Бабиного Яру
29 вересня День пам'яті жертв Бабиного Яру
фото з відкритих джерел

Події в Бабиному Яру залишаються одними із найбільш кривавих символів Голокосту 

Щорічно 29 вересня в Україні проходять заходи, присвячені пам'яті жертвам Бабиного Яру. Цей день є важливим етапом у вшануванні пам'яті мільйонів людей, які загинули під час Голокосту та політичних репресій, що мали місце в Україні під час Другої світової війни. Про це повідомляє Інститут національної пам'яті.

Офіційне відзначення дня пам'яті


У 2005 році, згідно з указом Президента України, 29 вересня було офіційно проголошено Днем пам'яті жертв Бабиного Яру. Цей день встановлено для того, щоб вшанувати пам'ять про загиблих і привернути увагу суспільства до важливості пам'яті про минуле. Саме в цей день 1941 року відбулася одна з найбільших масових страт в історії України, коли німецькі нацисти розстріляли понад 33 тисячі євреїв за два дні.

Бабин Яр: історія трагедії


Бабин Яр – це урочище, розташоване на північному заході Києва, яке стало символом жахливих злочинів, скоєних під час Голокосту. У вересні 1941 року, після окупації Києва нацистами, почалася масова депортація та знищення єврейського населення. Спочатку жертв вивозили за місто, але в скорому часі вирішили проводити страти прямо у Бабиному Яру.

Сьогодні в Україні відзначають День пам'яті жертв Бабиного Яру фото 1
фото з відкритих джерел

Протягом лише кількох днів у Бабиному Яру були розстріляні тисячі людей. Серед них були жінки, діти, старі, і ті, хто намагався захистити їх. Це місце стало символом не лише єврейського геноциду, а й численних інших злочинів, скоєних під час війни. За різними оцінками, за час німецької окупації, в Бабиному Яру загинули близько 100 тисяч людей, включаючи українців, ромів, та представників інших національностей.

Після війни Бабин Яр довгий час залишався забутим. Лише в 1960-х роках почалися перші спроби вшанувати пам'ять загиблих. У 1976 році на місці трагедії був встановлений пам'ятник. Проте справжнє визнання цієї трагедії почалося лише у 1990-х роках, коли Україна здобула незалежність. Сьогодні Бабин Яр є місцем пам'яті, де проводяться меморіальні заходи, виставки, та наукові дослідження, присвячені темі Голокосту.

 

Теги: війна населення депортація Україна Бабин Яр незалежність історія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Найбільша в Європі Запорізька АЕС з 4 березня 2022 року перебуває в окупації
Чи може Україна обміняти частину Курщини на Запорізьку АЕС: коментар «Укренерго»
29 серпня, 14:33
Єнс Столтенберг вперше відреагував на наступ України на Курщині
Генсек НАТО назвав операцію ЗСУ в Курській області законною
31 серпня, 07:56
Головнокомандувач. Перші місяці великої війни
Авторка книги про Залужного пригадала, яку оцінку він давав діям влади перед великою війною
4 вересня, 11:08
Відстрочку від призиву матимуть чоловіки, чиї неповнорідні родичі загинули
Відстрочка від мобілізації, коли неповнорідний родич загинув на війні: закон набув чинності
7 вересня, 08:47
Сили оборони України продовжують проводити як оборонні, так і наступальні дії
Міноборони повідомило, скільки Україна за рік знищила військових об'єктів РФ
11 вересня, 21:53
22 вересня зранку пропуск осіб і транспортних засобів через пункт пропуску «Устилуг – Зосин» тимчасово не здійснювався
Один із пунктів пропуску на кордоні з Польщею відновив свою роботу
22 вересня, 12:52
Росіяни перетворили агрегатний завод у свою пропагандистську «фортецю», зазначили в ГУР
Підрозділи ГУР звільнили Вовчанський агрегатний завод на Харківщині (відео)
24 вересня, 16:03
Герой України розповів, що є чоловіки, які повертаються з-за кордону спеціально для служби
Герой України про нову хвилю мобілізації: Середній вік новоприбулих – це 35+
25 вересня, 13:01
РФ старається зайняти позиції поблизу ріки Оскіл
Окупанти рвуться до річки Оскіл, ЗСУ гнучко контратакують – звіт ISW
Вчора, 06:09

Суспільство

Сьогодні в Україні відзначають День пам'яті жертв Бабиного Яру
Сьогодні в Україні відзначають День пам'яті жертв Бабиного Яру
El Pais повідомила, чи доведеться Україні йти на поступки у перемовинах з РФ
El Pais повідомила, чи доведеться Україні йти на поступки у перемовинах з РФ
Мають телевізор, бібліотеку і психолога: журналісти показали, як живуть полонені кадировці
Мають телевізор, бібліотеку і психолога: журналісти показали, як живуть полонені кадировці
Загинув у бою під Бахмутом. Згадаймо Мілана Романчака
Загинув у бою під Бахмутом. Згадаймо Мілана Романчака
В Україні ширяться фейкові фото, створені ШІ з нібито воїнами ЗСУ – ЦПД
В Україні ширяться фейкові фото, створені ШІ з нібито воїнами ЗСУ – ЦПД
28 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
28 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
65K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 вересня: ситуація на фронті
26K
Карта повітряних тривог України онлайн 29 вересня 2024
24K
Завершення війни в Україні: Швейцарія зробила неочікувану заяву
11K
Герой України, який воює з часів АТО, зізнався, про що шкодує
7359
Стало відомо, скільки бізнес буде платити за кожного заброньованого від мобілізації працівника
6416
Втрати ворога станом на 28 вересня 2024 – Генштаб ЗСУ

Новини

В РФ поліція вербує на війну в Україну жінок-порушниць
Сьогодні, 03:50
В російському Єйську пролунали вибухи, мешканці сумніваються, що це ППО
Сьогодні, 02:45
29 вересня: який сьогодні день, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Керівник секретаріату Ради підприємців при уряді пояснив, як Україні вдалося відновити оборонний комплекс
Вчора, 10:57
Підсумки візиту Зеленського до США, союзники РФ проти ядерних погроз: головне за ніч
Вчора, 07:00
У Києві за ніч тривога оголошувалась два рази і тривала більше трьох годин
Вчора, 06:05

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua