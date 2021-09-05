Сонячно, але із заморозками: прогноз погоди на 5 вересня

У неділю в Україну місцями прийдуть перші заморозки

Погода в Україні у неділю, 5 вересня, буде прохолодна. У неділю погоду визначатиме антициклон, що викличе перші заморозки на ґрунті на початку наступного тижня. Такі дані Укргідрометцентру.

Дощі ймовірні тільки в північних регіонах. Так, із неділі в країні переважатиме антициклональний характер погоди – буде сухо і переважно ясно.

У неділю майже скрізь в Україні очікується від +14 до +19 градусів, але в південних регіонах: близько +19...+24 градуси.

В Україні буде переважно сухо, лише вдень у північних областях, Карпатах і на крайньому півдні країни місцями невеликий дощ.

Температура вночі 2-7°С тепла, вдень 12-17°С тепла, на Закарпатті та півдні країни вночі 6-11°С, на узбережжі морів до 15°С, вдень 16-21°С. Вітер північно-західний та північний, 3-8 м/с, у південній частині та Приазов'ї 5-10 м/с.

У Києві у неділю, 5 вересня, у столиці місцями очікується невеликий дощ. Вітер північно-західний та північний, 3-8 м/с. Температура вночі 5-7° тепла, вдень 13-15°С.

При цьому відчуватися буде прохолодніше, оскільки через атмосферний фронт повітря буде арктичного походження.

Заморозки на ґрунті прогнозуються 6 і 7 вересня в нічні та ранкові години в північних, центральних, західних регіонах (крім Закарпаття), а також в Харківській та Луганській областях.

Раніше повідомлялося, що синоптики дали детальний прогноз, якою буде погода в Україні восени.

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