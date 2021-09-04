Перші заморозки та потепління: детальний прогноз, якою буде погода восени

Синоптики попередили про температурні коливання

Погода в Україні вже засмутила першим різким похолоданням і в найближчі вихідні синоптики прогнозують зниження температури в нічний час до +4...+5 градусів, а місцями можливі навіть перші заморозки на ґрунті. Про це пише РБК-Україна.

Так, за прогнозом народного синоптика Леоніда Горбаня після 7 вересня в Україні потеплішає, в середині місяця прийдуть дощі, а потім знову буде тепло. Зовсім погода зіпсується в кінці місяця.

У жовтні перша декада буде холодна і мокра, в середині місяця можливі заморозки, третя декада буде з дощами та прохолодна.

Листопад почнеться з дощів, а потім очікуються заморозки й ближче до середини місяця піде сніг. До кінця листопада в Україні буде холодно, прогнозуються морози.

Синоптик Володимир Деркач пообіцяв теплий вересень з поступовим зниженням температури повітря і дощами в другій половині місяця. В кінці місяця можливі заморозки на ґрунті. А ось бабине літо прийде в Україну на початку жовтня.

Завідувачка відділу кліматичних досліджень та довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту Вазіра Мартазінова зазначила, що вересень буде теплим. Холод першого тижня місяця піде швидко і в Україну повернеться тепла погода, місцями до +26…+27 градусів.

У другій половині місяця знову температура опуститься і до кінця місяця варто очікувати від +15 до +17 градусів вдень, і близько +5 +8 вночі. В кінці місяця похолодає до +10…+13 градусів.

А ось жовтень, за словами фахівчині, буде холодним. У першій декаді температура протримається до +15 градусів, а потім різко похолодає, вночі до +3, вдень до +5…+7 градусів. Вночі можливі заморозки. У другій половині місяця буде холодно і можливі морози.

Також Мартазінова прогнозує перший сніг у другій половині жовтня.

Листопад почнеться з нульової температури, вночі можливо до -5 градусів, а в середині місяця очікується потепління до +14…+15 градусів. Справжнє похолодання прийде тільки в кінці місяця.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що цього року осінь в Україні очікується теплою, погода буде посушливою із невеликою кількістю похолодань. Про це розповіла завідувачка відділу прикладної метеорології і кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух.

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