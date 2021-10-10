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    Сонячно та без опадів: прогноз погоди в Україні на 10 жовтня

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    Погода на сьогодні: в Україні буде сонячно і без опадів - Сонячно та без опадів: прогноз погоди в Україні на 10 жовтня
    Погода на сьогодні: в Україні буде сонячно і без опадів
    Фото з відкритих джерел

    У західних областях буде найтепліше, як і в останній тиждень

    В Україні у неділю, 10 жовтня, в більшості областей буде сонячно і тепло. Температура повітря вдень триматиметься від +10 до +17 градусів, а вночі опуститься до -1. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    У західних областях буде найтепліше, як і в останній тиждень. Вдень температура повітря - від +10 до +17 градусів, а вночі температура опуститься до мінуса: від -1 до +3 градусів. Дощі не прогнозуються.

    У Центрі та на Півночі буде сонячно. Стовпчики термометрів вдень покажуть - +11-14 градусів, а вночі мінімальна температура повітря становитиме від -1 до +4 градусів. Вночі можливі заморозки.

    На Сході України вдень прогнозують від +12 до +15 градусів. Уночі буде значно холодніше - від +3 до +5 градусів. Опадів теж не очікують.

    Прогноз погоди в Україні на 10 жовтня
    Прогноз погоди в Україні на 10 жовтня

    На Півдні середня добова температура становитиме +13-16 градусів, вночі стовпчик термометра триматимуться від +3 до +6. Дощів не прогнозують.

    У Києві прогнозують сонце, яке іноді буде ховатись за хмари. Температура повітря сягне +11-13 градусів. Вночі стовпчики термометра опустяться до +1-3 градусів. Без опадів.

    Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр повітря
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    Сонячно та без опадів: прогноз погоди в Україні на 10 жовтня