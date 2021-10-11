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    Сонячно та вітряно: прогноз погоди в Україні 11 жовтня

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    Погода в Україні 11 жовтня - Сонячно та вітряно: прогноз погоди в Україні 11 жовтня
    Погода в Україні 11 жовтня
    Фото з відкритих джерел

    Найтепліша погода очікується у східних та південних областях

    В Україні у понеділок, 11 жовтня, в більшості областей буде сонячно і тепло. Температура повітря вдень триматиметься від +12 до +17 градусів, а вночі опуститься до -1. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

    Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.

    Температура вночі 0-5° тепла, у західних, північних та Вінницькій областях від 2° тепла до 3° морозу, в Карпатах до 6° морозу.

    Вдень 10-15° тепла, у південній частині та на Закарпатті 13-18°.

    У Київській області температура по області від 2° тепла до 3° морозу, вдень 10-15° тепла.

    В місті Києві температура вночі 2-4° тепла, вдень 12-14°.

    Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр повітря вітер
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    Сонячно та вітряно: прогноз погоди в Україні 11 жовтня